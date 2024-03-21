Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчової промисловості

Наслідки обстрілів у столиці. Фото: КМВА

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у четвер, 21 березня, постраждали кілька підприємств харчової промисловості. Вони поставляють сировину та здійснюють перевезення у стратегічні виробничі підприємства столиці, в тому числі з виготовлення хліба.

Про це повідомила пресслужба компанії "Столичний млин" у коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю постраждали да підприємства харчової промисловості, включаючи ТОВ "Столичний млин" та ТОВ "Київтранслогістик". Ці підприємства є важливими постачальниками сировини та здійснюють транспортування для стратегічних виробничих підприємств, включаючи провідного постачальника хліба у Києві та Київській області — ПрАТ "Київхліб".

Повідомляється, що були уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.

"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", — зазначили в пресслужбі.

Наразі проводяться роботи з усунення наслідків атаки, в яких беруть участь міські служби порятунку та комунальних служб. Виробництво тимчасово призупинено.

Нагадаємо, ми писали, що склад інтернет-магазину ROZETKA в Києві постраждав від ракетного обстрілу з боку Росії. Будівля складу разом із товаром та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Як зазначили в Силах протиповітряної оборони, вдалося збити 31 повітряну ціль.