В результате ракетной атаки на Киев пострадали три предприятия пищевой промышленности

Доставка хлеба в Киеве. Фото: to4ka

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате утренней ракетной атаки на столицу в четверг, 21 марта, пострадали несколько предприятий пищевой промышленности. Они поставляют сырье и осуществляют перевозку в стратегические производственные предприятия столицы, в том числе по изготовлению хлеба.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Столичная мельница" в комментарии "Интерфакс-Украина".

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В результате утренней ракетной атаки на столицу пострадали предприятия пищевой промышленности, включая ООО "Столичний млин" и ООО "Київтранслогістик". Эти предприятия являются важными поставщиками сырья и осуществляют транспортировку для стратегических производственных предприятий, включая ведущего поставщика хлеба в Киеве и Киевской области — ЧАО "Київхліб".

Сообщается, что был поражен комплекс элеватора, а также территория, здания и более 50 единиц автотранспорта.

"Сейчас ущерб оценивается по меньшей мере в 40 млн грн. Окончательно сумму ущерба можно будет оценить по результатам работы специальной комиссии. К счастью, пострадавших среди работников компании нет", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся работы по устранению последствий атаки, в которых принимают участие городские спасательные службы и коммунальные службы. Производство временно остановлено.

Напомним, мы писали, что состав интернет-магазина ROZETKA в Киеве пострадал от ракетных обстрелов со стороны России. Здание склада вместе с товаром и служебный транспорт получили серьезные повреждения.

Российские кафиры нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Как отметили в Силах противовоздушной обороны, удалось сбить 31 воздушную цель.