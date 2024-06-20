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Через ОСББ можна втратити субсидії — що варто знати

20 червня 2024 07:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидії та пільги в Україні — через які дії ОСББ можна втратити допомогу
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що деякі мешканці багатоповерхівок можуть не отримати передбачену їм законодавством грошову допомогу на оплату послуг ЖКГ. Субсидії та пільги можна втратити через неправильні дії об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та виконавців комунальних послуг.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

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Право на субсидії та пільги у 2024 році

Зараз документи на призначення субсидій і пільг громадяни можуть подавати дистанційно, а перерахунок їх розміру допомоги здійснюють автоматично.

Для цього з грудня 2022 року субсидії і пільги передали під адміністрування Пенсійним фондом. Своєю чергою фонд надав змогу подання спрощеного звернення за такою допомогою, коли член домогосподарства може подати лише спрощену заяву, а фахівці ПФУ самостійно здійснюють збір та обробку інформації, необхідної для призначення доплати.

Також на порталі е-послуг Пенсійного фонду створили електронні кабінети для надавачів послуг ЖКГ, зокрема для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Це дозволило державі самостійно обмінюватися даними з надавачами комунпослуг про послуги, які надають конкретному домогосподарству, і швидше призначати житлові субсидії.

Загроза втрати субсидій та пільг

У відомстві зауважують, що деякі ОСББ та виконавці комунальних послуг іноді не подають у ПФУ інформацію, яка потрібна для призначення громадянам субсидій і пільг. У зв'язку з цим жителі таких будинків можуть не отримати передбачену їм законодавством допомогу.

Через бездіяльність населення може стати заручником ситуації, коли ПФУ не отримав всю чи частину інформації, що потрібна для призначення субсидій, і в підсумку не отримає їх.

В Міністерстві завернулись до ОСББ та інших виконавців комунальних послуг з проханням вчасно подавати до фонду дані, необхідні для призначення субсидій і пільг громадянам.

Там також нагадали, що з 2022-го на порталі е-послуг ПФУ працює Електронний кабінет управителів, об'єднань та виконавців комунальних послуг. Завдяки сервісу можна онлайн і оперативно надавати в фонд потрібну інформацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.

Також ми писали, що у Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, відомо, звідки будуть брати гроші.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
Мінсоцполітики
пільги

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