Субсидии и льготы в Украине — из-за каких действий ОСМД можно потерять помощь

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве социальной политики сообщают, что некоторые жители многоэтажек могут не получить предусмотренную им законодательством денежную помощь на оплату услуг ЖКХ. Субсидии и льготы можно потерять из-за неправильных действий объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и исполнителей коммунальных услуг.

Об этом сообщили в пресс-слжубе Минсоцполитики.

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Сейчас документы на назначение субсидий и льгот граждане могут подавать дистанционно, а перерасчет размера помощи осуществляется автоматически.

Для этого с декабря 2022 года субсидии и льготы передали под администрирование Пенсионным фондом. В свою очередь фонд предоставил возможность предоставления упрощенного обращения за такой помощью, когда член домохозяйства может подать только упрощенное заявление, а специалисты ПФУ самостоятельно осуществляют сбор и обработку информации, необходимой для назначения доплаты.

Также на портале е-услуг Пенсионного фонда создали электронные кабинеты для поставщиков услуг ЖКХ, в частности, для объединений совладельцев многоквартирных домов.

Это позволило государству самостоятельно обмениваться данными с поставщиками коммунуслуг об услугах, предоставляемых конкретному домохозяйству, и быстрее назначать жилищные субсидии.

Угроза потери субсидий и льгот

В ведомстве отмечают, что некоторые ОСМД и исполнители коммунальных услуг иногда не представляют в ПФУ информацию, необходимую для назначения гражданам субсидий и льгот. В связи с этим жители таких домов могут не получить предусмотренную им законодательством помощь.

Из-за бездействия население может стать заложником ситуации, когда ПФУ не получил всю или часть информации, необходимую для назначения субсидий, и в итоге не получит их.

В Министерстве обратились к ОСМД и другим исполнителям коммунальных услуг с просьбой своевременно подавать в фонд данные, необходимые для назначения субсидий и льгот гражданам.

Там также напомнили, что с 2022 года на портале е-услуг ПФУ работает Электронный кабинет управляющих, объединений и исполнителей коммунальных услуг. Благодаря сервису можно онлайн и оперативно предоставлять в фонд нужную информацию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электрической энергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.

Также мы писали, что в Государственной инспекции по энергетическому надзору оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.