В Україні побудують євроколію між Чернівцями та Сучавою

Залізничний вокзал в Чернівцях. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У Чернівецькій області розраховують на зведення залізничної колії європейської ширини, яка дорівнює 1435 мм. Це буде сприяти встановленню нового транспортного сполучення між Чернівцями та румунським містом Сучава і створить додаткові перспективи для взаємного розвитку областей.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк.

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Руслан Запарнюк зустрівся з президентом Сучавської повітової ради Георге Флутуром та послом США в Румунії Кетлін Енн Кавалек. Вони обговорили розширення митної інфраструктури на кордоні.

За словами голови Чернівецької ОВА, було підготовлено пропозицію щодо будівництва великого пункту пропуску для вантажного транспорту у селі Біла Криниця на кордоні з Румунією. Цей крок допоможе інтегрувати Чернівецьку область до міжнародних систем транспортної логістики.

Також він зазначив, що було завершено реалізацію двох інфраструктурних проєктів, які включають будівництво під'їзних шляхів до пункту пропуску "Шепіт" з обох боків кордону. Крім того, на зустрічі також йшлось про відкриття нових пунктів перетину кордону.

Ще одним стратегічним проєктом, який обговорювався на зустрічі, стала ініціатива з продовження колії європейського зразка, яка заходить на територію Чернівецької області. Це дозволить з'єднати Чернівці та Сучаву ще одним видом сполучення та і створить додаткові перспективи для взаємного розвитку областей.

У 2023 році Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк представили стратегію інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. У документі передбачено будівництво залізничної колії європейського стандарту ширини, що дорівнює 1435 мм, від Львова до Чернівців.

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