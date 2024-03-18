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Чернівці отримають залізничне сполучення с європейським містом — куди можна буде поїхати

18 березня 2024 13:29
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні побудують євроколію між Чернівцями та Сучавою
Залізничний вокзал в Чернівцях. Фото: wikimedia.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У Чернівецькій області розраховують на зведення залізничної колії європейської ширини, яка дорівнює 1435 мм. Це буде сприяти встановленню нового транспортного сполучення між Чернівцями та румунським містом Сучава і створить додаткові перспективи для взаємного розвитку областей.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк.

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Руслан Запарнюк зустрівся з президентом Сучавської повітової ради Георге Флутуром та послом США в Румунії Кетлін Енн Кавалек. Вони обговорили розширення митної інфраструктури на кордоні. 

За словами голови Чернівецької ОВА, було підготовлено пропозицію щодо будівництва великого пункту пропуску для вантажного транспорту у селі Біла Криниця на кордоні з Румунією. Цей крок допоможе інтегрувати Чернівецьку область до міжнародних систем транспортної логістики.

Також він зазначив, що було завершено реалізацію двох інфраструктурних проєктів, які включають будівництво під'їзних шляхів до пункту пропуску "Шепіт" з обох боків кордону. Крім того, на зустрічі також йшлось про відкриття нових пунктів перетину кордону. 

Ще одним стратегічним проєктом, який обговорювався на зустрічі, стала ініціатива з продовження колії європейського зразка, яка заходить на територію Чернівецької області. Це дозволить з'єднати Чернівці та Сучаву ще одним видом сполучення та і створить додаткові перспективи для взаємного розвитку областей.

У 2023 році Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк представили стратегію інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. У документі передбачено будівництво залізничної колії європейського стандарту ширини, що дорівнює 1435 мм, від Львова до Чернівців.

Нагадаємо, ми писали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків до Австрії. Раніше квитки можна було придбати лише у касі. 

Також ми розповідали, що Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків. 

Румунія
Чернівці
транспорт
залізниця
потяг

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