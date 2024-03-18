В Украине построят европути между Черновцами и Сучавой

Железнодорожный вокзал в Черновцах. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Черновицкой области рассчитывают на возведение железнодорожного пути европейской ширины, равному 1435 мм. Это будет способствовать установлению нового транспортного сообщения между Черновцами и румынским городом Сучава, а также создаст дополнительные перспективы для взаимного развития областей.

Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк.

Читайте также:

Как Черновицкая область будет развивать сотрудничество с Румынией

Руслан Запарнюк встретился с президентом Сучавского уездного совета Георге Флутуром и послом США в Румынии Кэтлин Энн Кавалек. Они обсудили расширение таможенной инфраструктуры на границе.

По словам главы Черновицкой ОВА, было подготовлено предложение о строительстве большого пункта пропуска для грузового транспорта в селе Белая Криница на границе с Румынией. Этот шаг поможет интегрировать Черновицкую область в международные системы транспортной логистики.

Также он отметил, что была завершена реализация двух инфраструктурных проектов, включающих строительство подъездных путей в пункт пропуска "Шепот" с обеих сторон границы. Кроме того, на встрече также говорилось об открытии новых пунктов пересечения границы.

Еще одним стратегическим проектом, который обсуждался на встрече, стала инициатива по продолжению пути европейского образца, входящего на территорию Черновицкой области. Это позволит соединить Черновцы и Сучаву еще одним видом сообщения и создаст дополнительные перспективы для взаимного развития областей.

В 2023 году Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк представили стратегию интеграции железнодорожных сетей Украины, Молдовы и Евросоюза. В документе предусмотрено строительство железнодорожного пути европейского стандарта ширины, равное 1435 мм, от Львова до Черновцов.

Напомним, мы писали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов в Австрию. Раньше билеты можно было приобрести только в кассе.

Также мы рассказывали, что Укрзалізниця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов.