Чи будуть компенсації людям, які самостійно відремонтували пошкоджене майно

Пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу. Фото: mykyivregion

Уже понад 474 тисячі українців подали інформаційне повідомлення про знищене або пошкоджено майно через "Дію". Ця цифра збільшується щодня. Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, чи будуть компенсації людям, які самостійно відремонтували майно.

Про це Олена Шуляк розповіла в ефірі телемарафону.

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Компенсації за зруйноване майно

"Серед людей, які подали інформаційні повідомлення, є ті, що вже скористалися програмою єВідновлення та отримали на поточні швидкі ремонти до 200 тисяч гривень. Звичайно, є багато людей, які очікують, коли в серпні запрацює програма, що стосуватиметься компенсації за знищене житло. Є люди, які не дочекалися і за власні кошти відремонтували свої домівки", — розповіла Шуляк.

За її словами, в усіх гілок влади є чітке розуміння, що люди, які витратили власні кошти на ремонт пошкодженого житла, повинні отримати компенсацію.

"Для затвердження відповідної процедури необхідно вести зміни до основного закону, який запровадив механізм компенсації за пошкоджене житло. Я переконана, що уряд разом з Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації розроблять відповідні рішення, аби українці, які витратили свої власні кошти на ремонт житла, мали змогу отримати компенсацію через "Дію" та Реєстр пошкодженого та зруйнованого житла", — пояснила Шуляк.

Шуляк розповіла, що наразі немає чітко затвердженої методології, як це буде відбуватися. Вона впевнена, що разом з урядом України вдасться знайти справедливу формулу для тих, хто хоче отримати компенсацію.

"Чи потрібно буде показувати підтверджені витрати, чи це будуть чеки, чи це будуть договори, чи це буде компенсація за середньою вартістю, як це відбувається за програмою єВідновлення? Я впевнена, що ми з урядом знайдемо справедливу формулу для всіх тих, хто очікує на компенсацію вже витрачених коштів за своє пошкоджене житло", — додала Шуляк.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Тисячі житлових будинків були зруйновані внаслідок агресії РФ. Втім, влада України вже займається компенсаціями постраждалим сім'ям, чиї квартири або приватні будинки були зруйновані. Новини.LIVE розповідають, хто може отримати компенсацію за зруйноване житло та як розрахувати її приблизну суму.