Будут ли компенсации людям, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное имущество

Поврежденный дом в результате российского обстрела. Фото: mykyivregion

Уже более 474 тысячи украинцев подали информационное сообщение об уничтоженном или поврежденном имуществе через "Дію". Эта цифра увеличивается ежедневно. Глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, будут ли компенсации людям, которые самостоятельно отремонтировали имущество.

Об этом Елена Шуляк рассказала в эфире телемарафона.

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Компенсации за разрушенное имущество

"Среди людей, которые подали информационные сообщения, есть те, которые уже воспользовались программой єВідновлення и получили на текущие быстрые ремонты до 200 тысяч гривен. Конечно, есть много людей, которые ожидают, когда в августе заработает программа, которая будет касаться компенсации за уничтоженное жилье. Есть люди, которые не дождались и за собственные средства отремонтировали свои дома", — рассказала Шуляк.

По ее словам, у всех ветвей власти есть четкое понимание, что люди, которые потратили собственные средства на ремонт поврежденного жилья, должны получить компенсацию.

"Для утверждения соответствующей процедуры необходимо вести изменения в основной закон, который ввел механизм компенсации за поврежденное жилье. Я убеждена, что правительство вместе с Министерством восстановления и Министерством цифровой трансформации разработают соответствующие решения, чтобы украинцы, которые потратили свои собственные средства на ремонт жилья, имели возможность получить компенсацию через "Дію" и Реестр поврежденного и разрушенного жилья", — объяснила Шуляк.

Шуляк рассказала, что пока нет четко утвержденной методологии, как это будет происходить. Она уверена, что вместе с правительством Украины удастся найти справедливую формулу для тех, кто хочет получить компенсацию.

"Нужно ли будет показывать подтвержденные расходы, будут ли это чеки, будут ли это договоры, или это будет компенсация по средней стоимости, как это происходит по программе єВідновлення... Я уверена, что мы с правительством найдем справедливую формулу для всех тех, кто ожидает компенсацию уже потраченных средств за свое поврежденное жилье", — добавила Шуляк.

Напомним, за год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. Тысячи жилых домов были разрушены в результате агрессии РФ. Власти Украины уже занимаются компенсациями пострадавшим семьям, чьи квартиры или частные дома были разрушены. Новини.LIVE рассказывают, кто может получить компенсацию за разрушенное жилье и как рассчитать ее приблизительную сумму.