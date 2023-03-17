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Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

17 березня 2023 18:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Посівна 2023: чи будуть кавуни та скільки коштуватимуть овочі
Прогнози посівної кампанії 2023 року. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні стартувала друга посівна кампанія з моменту повномасштабного вторгнення. Центральні та західні регіони візьмуть на себе навантаження з південних, аби не було дефіциту овочів та нам не довелося експортувати, наприклад, цибулю. 

Чи будуть цьогоріч кавуни, чи зростуть ціни на сезонні овочі та яку зернову культуру і чому не будуть сіяти фермери, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. 

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Дмитро Соломчук
Дмитро Соломчук. Фото: Facebook

— В Україні стартувала посівна, які труднощі були при підготовці та старті? 

— Аграріям важко працювати. Але зрозуміло, що наші фермери мають такий менталітет, що готові засіяти в будь-яких умовах кожен квадратний метр української плодородної землі. Найголовніше питання було — це фінансування весняної посівної. Два тижні тому агрокомітет одноголосно підтримав відповідні звернення від аграріїв, підготував відповідні документи, направив до Кабміну. Вже кредити 5-7-9% на весняну посівну запущені і будуть працювати, значить посівна відбудеться. 

Посівна
Фото: УНІАН

— Програма кредитування 5-7-9% стартувала кілька років тому, чи користуються нею у війну? 

— Так, вона справді стартувала кілька років тому, але активно користуватися нею в агросекторі почали саме з весни минулого року. Для того, щоб програма працювала на цю весняну посівну треба було знайти додаткові кошти, гарантії, які були знайдені. 

У тому році аграрії прокредитувалися на 90 млрд грн, це досить велика сума в історії країни. В тому році майже всі кредити були під 0% в національній валюті. 

— Який план посівної цього року? 

— План як завжди максимальний, але змінюються посіви. Аграрії більше будуть сіяти сої, ріпаку, також збільшуються посіви нішевих культур та овочів. На 15-20% зменшаться посіви кукурудзи через проблеми, які були минулої осені. Тоді були дощі і до сьогодні не вся кукурудза зібрана і її вдосталь. 

Посівна
Фото: УНІАН

— Чи варто очікувати дефіцит якоїсь із культур? 

— Ми бачили в минулому сезоні і сьогодні бачимо дефіцит деяких овочів, зокрема цибулі. Це відбулося через окупацію Херсонщини. Цей рік багато малих господарств збільшують свої площі саме під овочі, щоб не було дефіциту, імпорту. Бо імпорт підвищує ціну, вона зараз на цибулю зависока. 

— В яких регіонах точно не буде посівної? 

— Наприклад, на деокупованих Київщині, Чернігівщині та Сумщині пройшло масове розмінування і відбувається посівна. На більшість господарств, які були знищені та розстріляні, сьогодні направляємо техніку і посівна відбудеться. 

В Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Миколаївська область у більшій мірі буде сіятися. В Харківській області 60% деокупованих територій мають бути засіяними. 

розмінування Херсонщини
Розмінування Херсонщини

— Які регіони, замість південних, будуть сіяти овочі? 

— Дивлячись, які овочі. Якщо цибуля, кавуни та дині, то це буде Одеський регіон, частина Кіровоградської області. Якщо це стосується червоного буряка, моркви та картоплі — то це Центральна і Західна Україна. 

— Чи варто людям переживати за ціни на продовольство, якими будуть ціни на овочі? 

— Минулого літа не на всі овочі були високі ціни. Це стосувалося кавунів та динь. Думаю, цього літа на них буде знижена ціна, бо збільшаться площі посівів. Я думаю, що з травня місяця, коли піде свіжа городина з малих теплиць, ціна стабілізується і знизиться у порівнянні з сьогоднішнім днем. 

Овочі

— Минулої весни людей закликали садити городину, бо в перші місяці війни всі боялися можливого голоду. Чи цьогоріч теж варто садити своє? 

— Закликаю людей робити те ж саме. На Рівненщині готуємо до 100 000 пакунків, будемо забезпечувати насінням пенсіонерів, щоб засівали. Я знаю, що є фонди, які підготували сотні тисяч пакунків насіння, якими будуть забезпечувати постраждалі регіони. 

— Що порадите сіяти вдома? 

— В першу чергу овочі — помідори, цибуля, огірки, червоний буряк, морква. Якісь культури більш літні, а якісь для закладки в погріб на зиму. Що важливо, щоб в кожному ОТГ створювали комфортні умови для місць реалізації продукції, щоб люди вийшли і торгували своєю городиною. Так мешканці отримають свіжу продукцію і першу не спекуляційну ціну.

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