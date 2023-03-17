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Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

17 марта 2023 18:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Посевная 2023: будут арбузы и сколько будут стоить овощи
Прогнозы посевной кампании 2023 года
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине стартовала вторая посевная кампания с момента полномасштабного вторжения. Центральные и западные региона возьмут на себя нагрузку с южных, чтобы не было дефицита овощей и нам не пришлось экспортировать, например, лук.

Будут ли арбузы в этом году, вырастут ли цены на сезонные овощи и какую зерновую культуру и почему не будут сеять фермеры, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

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Дмитрий Соломчук. Фото: Facebook

— В Украине стартовала посевная, какие трудности были при подготовке и старте?

— Аграриям тяжело работать. Но понятно, что у наших фермеров такой менталитет, что готовы засеять в любых условиях каждый квадратный метр украинской плодородной земли. Самый главный вопрос был — это финансирование весенней посевной. Две недели назад агрокомитет единогласно поддержал соответствующее обращение от аграриев, подготовил соответствующие документы, направил в Кабмин. Уже кредиты 5-7-9% на весеннюю посевную запущены и будут работать, значит, посевная состоится.

Посівна
Фото: УНИАН

— Программа кредитования 5-7-9% стартовала несколько лет назад, пользуются ли ею в войну?

— Да, она действительно стартовала несколько лет назад, но активно пользоваться ею в агросекторе начали именно с весны прошлого года. Для того чтобы программа работала на эту весеннюю посевную, нужно было найти дополнительные средства, гарантии, которые были найдены.

В том году аграрии прокредитовались на 90 млрд грн, это достаточно большая сумма в истории страны. В том же году почти все кредиты были под 0% в национальной валюте.

— Каков план посевной в этом году?

— План как всегда максимальный, но меняются посевы. Аграрии больше будут сеять сои, рапса, также увеличиваются посевы нишевых культур и овощей. На 15-20% уменьшатся посевы кукурузы из-за проблем, которые были прошлой осенью. Тогда были дожди и до сих пор не вся кукуруза собрана и ее достаточно.

Посівна
Фото: УНИАН

— Следует ли ожидать дефицит какой-либо из культур?

— Мы видели в прошлом сезоне и сегодня видим дефицит некоторых овощей, в том числе лука. Это произошло из-за оккупации Херсонщины. Этот год многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы не было дефицита, импорта. Потому что импорт повышает цену, он сейчас на лук слишком высок.

— В каких регионах точно не будет посевной?

— Например, на деоккупированных Киевщине, Черниговщине и Сумщине прошло массовое разминирование и происходит посевная. На большинство хозяйств, уничтоженных и расстрелянных, сегодня направляем технику и посевная состоится.

В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Николаевская область в большей степени будет сеяться. В Харьковской области 60% деоккупированных территорий должны быть засеяны.

розмінування Херсонщини
Разминирование Херсонской области

— Какие регионы вместо южных будут сеять овощи?

— Смотря, какие овощи. Если лук, арбузы и дыни, это будет Одесский регион, часть Кировоградской области. Если это касается красной свеклы, моркови и картофеля — это Центральная и Западная Украина.

— Стоит ли людям переживать за цены на продовольствие, какими будут цены на овощи?

— Прошлым летом не на все овощи были высокие цены. Это касалось арбузов и дынь. Думаю, этим летом на них будет снижена цена, потому что увеличатся площади посевов. Я думаю, что с мая месяца, когда уйдут свежие овощи из малых теплиц, цена стабилизируется и снизится по сравнению с сегодняшним днем.

Овочі

— Прошлой весной людей призывали сажать овощи, потому что в первые месяцы войны все боялись возможного голода. Или в этом году тоже стоит сажать свое?

— Призываю людей делать то же самое. На Ровенщине готовим до 100 000 упаковок, будем снабжать семенами пенсионеров, чтобы засевали. Я знаю, что есть фонды, которые подготовили сотни тысяч семян, которыми будут обеспечивать пострадавшие регионы.

— Что посоветуете сеять дома?

— В первую очередь овощи — помидоры, лук, огурцы, красную свеклу, морковь. Какие-то культуры более летние, а какие-то для закладки в погреб на зиму. Что важно, чтобы в каждом ОТГ создавали комфортные условия для мест реализации продукции, чтобы люди вышли и торговали своим овощем. Так жители получат свежую продукцию и первую неспекуляционную цену.

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