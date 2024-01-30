Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Чи дорого жити в українських містах — рейтинг вартості життя від Numbeo arrow

Чи дорого жити в українських містах — рейтинг вартості життя від Numbeo

30 січня 2024 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Українські міста найдоступніші для життя у світі — рейтинг Numbeo
Вулиці столиці України. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У глобальному рейтингу вартості життя найбільші українські міста опинилися фактично у кінці списку. Йдеться про Київ, Львів, Одесу, Дніпро та Харків.

Про це свідчать оновлена інформація найбільшої у світі бази даних Numbeo.

Читайте також:

Вартість життя в українських містах

Як зазначається, у рейтингу поточної вартості життя з-поміж 371 міста у світі Київ посів 312 рядок між Медельїном (Колумбія) та Хошиміном (В'єтнам).

  • Харків — на 337 сходинці (між Ташкентом та Мінськом);
  • Одеса — на 334 рядку (між Ростовом та Бангалором);
  • Львів — на 339 місці;
  •  Дніпро — на 340 рядку.

Базовим показником у 100% беруть рівень вартості життя у Нью-Йорку.

Тож, у столиці України порівняно з Нью-Йорком:

  • споживчі товари дешевші на 68%;
  • оренда житла доступніша на 89%;
  • вартість харчових продуктів дешевша на 72%;
  • ціни в ресторанах нижчі на 70%;
  • середня зарплата теж нижча — на 64%.
вартість життя в містах
Джерело: Numbeo

Лідирує у рейтингу Гамільтон (Бермуди). У першу десятку потрапили п'ять швейцарських міст та чотири американські, а замикає рейтинг — Карачі (Пакистан).

У Numbeo оцінюють рівень життя за шістьма категоріями. В Індекс вартості життя (без орендної плати) входять ціни на споживчі товари. В Індекс орендної плати — ціни на оренду житла у місті порівняно з Нью-Йорком. Також є Індекс харчових продуктів, ресторанів, вартості життя плюс орендна плата та купівельна спроможність, тобто середня зарплата.

ціни у містах
Джерело: Numbeo

Нагадаємо, у низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.

зарплати
міста
продукти
ціни на квартири
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі