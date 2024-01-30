Українські міста найдоступніші для життя у світі — рейтинг Numbeo

Вулиці столиці України. Фото: Pixabay

У глобальному рейтингу вартості життя найбільші українські міста опинилися фактично у кінці списку. Йдеться про Київ, Львів, Одесу, Дніпро та Харків.

Про це свідчать оновлена інформація найбільшої у світі бази даних Numbeo.

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Вартість життя в українських містах

Як зазначається, у рейтингу поточної вартості життя з-поміж 371 міста у світі Київ посів 312 рядок між Медельїном (Колумбія) та Хошиміном (В'єтнам).

Харків — на 337 сходинці (між Ташкентом та Мінськом);

Одеса — на 334 рядку (між Ростовом та Бангалором);

Львів — на 339 місці;

Дніпро — на 340 рядку.

Базовим показником у 100% беруть рівень вартості життя у Нью-Йорку.

Тож, у столиці України порівняно з Нью-Йорком:

споживчі товари дешевші на 68%;

оренда житла доступніша на 89%;

вартість харчових продуктів дешевша на 72%;

ціни в ресторанах нижчі на 70%;

середня зарплата теж нижча — на 64%.

Джерело: Numbeo

Лідирує у рейтингу Гамільтон (Бермуди). У першу десятку потрапили п'ять швейцарських міст та чотири американські, а замикає рейтинг — Карачі (Пакистан).

У Numbeo оцінюють рівень життя за шістьма категоріями. В Індекс вартості життя (без орендної плати) входять ціни на споживчі товари. В Індекс орендної плати — ціни на оренду житла у місті порівняно з Нью-Йорком. Також є Індекс харчових продуктів, ресторанів, вартості життя плюс орендна плата та купівельна спроможність, тобто середня зарплата.

Джерело: Numbeo

Нагадаємо, у низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.