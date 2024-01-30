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Дорого ли жить в украинских городах — рейтинг стоимости жизни от Numbeo

30 января 2024 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинские города наиболее доступны для жизни в мире — рейтинг Numbeo
Улицы столицы Украины. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В глобальном рейтинге стоимости жизни крупнейшие украинские города оказались фактически в конце списка. Речь идет о Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове.

Об этом свидетельствует обновленная информация крупнейшей в мире базы данных Numbeo.

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Стоимость жизни в украинских городах

Как отмечается, в рейтинге текущей стоимости жизни среди 371 города в мире Киев занял 312 строчку между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам).

  • Харьков — на 337 строчке (между Ташкентом и Минском);
  • Одесса — на 334 строке (между Ростовом и Бангалором);
  • Львов — на 339 месте;
  • Днепр — на 340 строке.

Базовым показателем в 100% берут уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.

Итак, в столице Украины по сравнению с Нью-Йорком:

  • потребительские товары дешевле на 68%;
  • аренда жилья более доступна на 89%;
  • стоимость пищевых продуктов дешевле на 72%;
  • цены в ресторанах ниже на 70%;
  • средняя зарплата тоже ниже — на 64%.
стоимость жизни в городах
Источник: Numbeo

Лидирует в рейтинге Гамильтон (Бермуды). В первую десятку попали пять швейцарских городов и четыре американских, а замыкает рейтинг Карачи (Пакистан).

В Numbeo оценивают уровень жизни по шести категориям. В индекс стоимости жизни (без арендной платы) входят цены на потребительские товары. В Индекс арендной платы — цены на аренду жилья в городе по сравнению с Нью-Йорком. Также есть индекс пищевых продуктов, ресторанов, стоимости жизни плюс арендная плата и покупательная способность, то есть средняя зарплата.

цены в городах
Источник: Numbeo

Напомним, в ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.

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