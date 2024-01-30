Украинские города наиболее доступны для жизни в мире — рейтинг Numbeo

Дорого ли жить в украинских городах — рейтинг стоимости жизни от Numbeo
В глобальном рейтинге стоимости жизни крупнейшие украинские города оказались фактически в конце списка. Речь идет о Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове.
Об этом свидетельствует обновленная информация крупнейшей в мире базы данных Numbeo.
Стоимость жизни в украинских городах
Как отмечается, в рейтинге текущей стоимости жизни среди 371 города в мире Киев занял 312 строчку между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам).
- Харьков — на 337 строчке (между Ташкентом и Минском);
- Одесса — на 334 строке (между Ростовом и Бангалором);
- Львов — на 339 месте;
- Днепр — на 340 строке.
Базовым показателем в 100% берут уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.
Итак, в столице Украины по сравнению с Нью-Йорком:
- потребительские товары дешевле на 68%;
- аренда жилья более доступна на 89%;
- стоимость пищевых продуктов дешевле на 72%;
- цены в ресторанах ниже на 70%;
- средняя зарплата тоже ниже — на 64%.
Лидирует в рейтинге Гамильтон (Бермуды). В первую десятку попали пять швейцарских городов и четыре американских, а замыкает рейтинг Карачи (Пакистан).
В Numbeo оценивают уровень жизни по шести категориям. В индекс стоимости жизни (без арендной платы) входят цены на потребительские товары. В Индекс арендной платы — цены на аренду жилья в городе по сравнению с Нью-Йорком. Также есть индекс пищевых продуктов, ресторанов, стоимости жизни плюс арендная плата и покупательная способность, то есть средняя зарплата.
Напомним, в ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.
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