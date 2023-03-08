Чи отримають всі постраждалі житло від держави

В кінці лютого Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Законом запроваджується компенсація за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Новини.LIVE запитали експерта-юриста, чи гарантує держава компенсацію українцям втраченого через війну житла.

Про гарантії для людей

На думку радника юридичної компанії Arzinger Євгена Дядюка, загалом аналізований закон відповідає запиту суспільства на справедливість і активну роль держави у відновлені/компенсації вартості зруйнованого житла. Окремим позитивним моментом є підтвердження права громадян, які інвестували грошові кошти, але не отримали право власності на об’єкт нерухомого майна, на вказане відновлення або компенсацію.

Євген Дядюк

Водночас закон не розповсюджується на випадки руйнування або пошкодження житла за період з 2014 року. Не розповсюджується він і на житло, незаконно експропрійоване в Криму. Вочевидь, ці проблемні питання ще мають бути врегульовані після деокупації українських територій.

Гарантій щодо фінансування програми компенсацій із численних джерел закон, на жаль, не містить — лише стандартну норму, зокрема доручення Кабміну щорічно передбачати у державному бюджеті України на відповідний рік видатки для здійснення заходів, передбачених цим законом.

"Варто згадати державні гарантії заощаджень в Сбєрбанку СРСР та численні адміністративні позови щодо пенсій та пільг… Наразі ситуація може бути аналогічна, оскільки держава Україна з 1991 року не може вирішити питання 100% фінансування всіх пільг і компенсацій", — констатує Євген Дядюк.

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Про те, чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.

