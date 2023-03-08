Гарантирует ли государство компенсацию украинцам потерянного из-за войны жилья

Получат ли все пострадавшие жилье от государства

В конце февраля Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Законом вводится компенсация за разрушенное и поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также совместное имущество многоквартирного дома.

Новини.LIVE спросили эксперта-юриста, гарантирует ли государство компенсацию украинцам утраченного из-за войны жилья.

О гарантиях для людей

По мнению советника юридической компании Arzinger Евгения Дядюка, в целом анализируемый закон отвечает запросу общества на справедливость и активную роль государства в восстановлении/компенсации стоимости разрушенного жилья. Отдельным положительным моментом является подтверждение права граждан, инвестировавших денежные средства, но не получивших право собственности на объект недвижимого имущества, на указанное восстановление или компенсацию.

Евгений Дядюк

В то же время, закон не распространяется на случаи разрушения или повреждения жилья за период с 2014 года. Не распространяется он и на жилье, незаконно экспроприированное в Крыму. Очевидно, эти проблемные вопросы еще предстоит урегулировать после деоккупации украинских территорий.

Гарантий финансирования программы компенсаций из многочисленных источников закон, к сожалению, не содержит — только стандартную норму, в частности поручение Кабмину ежегодно предусматривать в государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы для осуществления мер, предусмотренных этим законом.

"Следует вспомнить государственные гарантии сбережений в Сбербанке СССР и многочисленные административные иски по пенсиям и льготам... Сейчас ситуация может быть аналогична, поскольку государство Украина с 1991 года не может решить вопрос 100% финансирования всех льгот и компенсаций", — констатирует Евгений Дядюк.

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О том, получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье, читайте в авторском материале Новини.LIVE.