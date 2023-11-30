Чи знайде держава гроші на програму єОселя

Українські гривні. Фото: УНІАН

Від початку дії державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" кредити на придбання житла отримали вже 5 200 українських родин на 7,7 млрд грн.

65% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, які можуть взяти їх за пільговою ставкою у 3%. Так само як і медики, педагоги та науковці.

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Водночас після запуску в серпні цього року масової іпотеки кредити за програмою під 7% можуть взяти всі українці, які не мають власного житла. На сьогодні 700 українських родин вже отримали такі кредити на загальну суму понад 1 млрд грн, повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Але є проблема

Грошей на пільгові державні програми кредитування забагато не буває. Тим паче під час війни, коли у держави в пріоритеті витрати на інші цілі.

Тож Україна вирішила звернутися до Світового банку з проханням долучитися до розширення програми "єОселя". Це питання нещодавно обговорювалося на зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації.

Уряд попросив Світовий банк надати додаткове фінансування у вигляді гарантій Українській фінансово-житловій компанії для отримання коштів на внутрішньому ринку від міжнародних банків, які працюють в Україні, або профінансувати збільшення уставного капіталу компанії.

Що таке Українська фінансово-житлова компанія або Укрфінжитло? Це саме та компанія, через яку держава видає громадянам пільгові іпотечні кредити в рамках програми "єОселя".

Отже, український уряд просить міжнародних фінансових партнерів за кордоном надати гарантії іншим міжнародним партнерам, які працюють в Україні, щоби ті надали гроші в борг компанії Укрфінжитло.

Або ще варіант, пропонований Україною, — Світовий банк міг би увійти в капітал Укрфінжитло, тобто дати грошей в обмін на частку в компанії.

Чи є проблеми з фінансуванням "єОселя"

Чи означає факт звернення України до Світового банку за грішми наявність проблем з фінансуванням програми "єОселя"?

В Українській фінансово-житловій компанії стверджують, що наразі проблем з фінансування програми немає.

"Ми постійно працюємо над залученням додаткових ресурсів аби повністю задовольняти попит українців на програму. До кінця року коштів достатньо, аби збільшити цифру виданих кредитів. Однак фінальна цифра за рік залежить не лише від спроможності громадян подати заявку в "Дії", але й дійти до кредитної угоди з банком", — зазначають в компанії Укрфінжитло у відповідь на запит Новини.LIVE.

В компанії упевнені, що понад 5 тисяч виданих іпотечних кредитів — це хороший результат, враховуючи повномасштабну війну. Більше того, запевняють в Укрфінжитло, це найвища показник серед усіх державних програм по забезпеченню житлом.

Про відсутність особливих проблем з фінансуванням програми "єОселя" говорять і опитані Новини.LIVE учасники ринку.

Українці, які втратили житло, потребують допомоги держави. Фото: t.me/mariupolnow

За словами в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитра Глінського, мова не йде про проблеми з фінансуванням окремо взятої програми. Україна виділяє певні кошти на програму "єОселя", і це дозволяє профінансувати певний обсяг пільгових кредитів. Але очевидно, що Україна має і більш важливі пріоритети, зокрема фінансування першочергових оборонних потреб.

"Український бюджет — дефіцитний, і покривається цей дефіцит значною мірою за рахунок міжнародної фінансової допомоги з різних джерел. Відповідно, обсяги кредитування за програмою доволі обмежені, розширювати їх за рахунок внутрішніх ресурсів нам об’єктивно складно. Тому, власне, наша держава і звернулася до Світового банку з проханням підтримати програму", — пояснює фінансист логіку дій українських урядовців.

Самі ж урядовці на запит Новини.LIVE не відповіли, і ситуацію, що склалася з фінансуванням програми "єОселя", не пояснили. Ні в Мінекономіки, ні в Мінфіні, ні в НБУ.

Які перспективи отримання Україною міжнародних гарантій для залучення кредитів

В держкомпанії Укрфінжитло Новини.LIVE заявили, що з представниками Світового банку зустрічалися неодноразово.

"Є кілька потенційно цікавих напрямків для співпраці, є розуміння, куди рухатися далі. Однак про конкретику наразі говорити зарано. По-перше, ми завжди за висвітлення результатів, а не просто фактів зустрічей. А по-друге, багато в чому співпраця з міжнародними партнерами відбувається в рамках закритих зустрічей", — повідомили в компанії.

Коментуючи факт зустрічі з представниками Світового банку, голова правління Укрфінжитло Євген Мецгер запевнив Новини.LIVE, що в перспективі можуть з’явитися цікаві спільні продукти та рішення, що посилюватимуть як Укрфінжитло, так й економіку України в цілому.

В Незалежній асоціації банків України, зі свого боку, запевняють, що загалом залучення гарантій — це адекватна практика. Тому, якщо це відповідатиме поточним пріоритетам Світового банку в Україні, перспектива отримання гарантій для компанії Укрфінжитло під майбутні кредити від міжнародних фінустанов в Україні, — реалістична.

Що стосується обговорення можливих сум таких гарантій — поки що це виглядає не більше, ніж спекуляції.

Сценарій із входженням будь-якої міжнародної фінансової організації в статутний капітал Укрфінжитла, говорять в НАБУ, вбачається менш імовірним.

Чи має програма "єОселя" перспективи

В банківській асоціації упевнені, що на сьогодні і в найближчому майбутньому для іпотечного кредитування поза межами державної підтримки в Україні просто немає умов.

Чому? Причини дуже зрозумілі — це і високі процентні ставки, і повʼязані з війною ризики, які нікуди не зникають.

Крім того, зберігається загальний рівень невизначеності, що ускладнює планування довгострокових проєктів.

"Нині важко з певністю розраховувати на довгострокову стабільність певного бізнесу, доходів людей тощо. А для того, аби розвивалася ринкова іпотека, ці фактори надважливі", — зазначає Дмитро Глінський.

Українка біля зруйнованого житла. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Тому, мабуть, можна очікувати, що в найближчій перспективі альтернативи програмі державної підтримки в іпотечному кредитуванні фактично не буде.

В компанії Укрфінжитло планують в 2024 році забезпечити видачу щонайменше 12 тисяч кредитів. Однак, попереджають там, фінальний результат залежатиме від попиту населення та наявності квартир, які підходять за умовами програми.

"Ми продовжуємо залучати нові банки-партнери для масштабування програми та працюємо із забудовниками щодо їх акредитації. Важливим напрямком сьогодні є співпраця з місцевими органами влади та робота над можливістю використання сертифікатів "єВідновлення" в програмі "єОселя", — каже Євген Мецгер.

Щоправда, видається, очікування керівника Укрфінжитла все ж таки занадто оптимістичні. А фінальний результат залежатиме не лише від попиту населення та наявності квартир, але й наявності коштів для кредитування. А з коштами, все ж таки, є проблеми.

