Найдет ли государство деньги на программу єОселя

Украинские гривни. Фото: УНИАН

С начала действия государственной программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" кредиты на приобретение жилья получили уже 5200 украинских семей на 7,7 млрд грн.

65% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, которые могут взять их по льготной ставке 3%. Равно как и медики, педагоги и ученые.

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В то же время после запуска в августе этого года массовой ипотеки кредиты по программе под 7% могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья. На сегодняшний день 700 украинских семей уже получили такие кредиты на общую сумму более 1 млрд грн, сообщила замминистра экономики Надежда Бигун.

Но есть проблема

Денег на льготные государственные программы кредитования слишком много не бывает. Тем более во время войны, когда у государства в приоритете расходы на другие цели.

Поэтому Украина решила обратиться во Всемирный банк с просьбой присоединиться к расширению программы "єОселя". В частности, этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Правительство попросило Всемирный банк предоставить дополнительное финансирование в виде гарантий Украинской финансово-жилищной компании для получения средств на внутреннем рынке от работающих в Украине международных банков или профинансировать увеличение уставного капитала компании.

Что такое Украинская финансово-жилищная компания или Укрфинжилье? Это именно та компания, через которую государство выдает гражданам льготные ипотечные кредиты в рамках программы "єОселя".

Украинское правительство просит международных финансовых партнеров за рубежом предоставить гарантии другим международным партнерам, работающим в Украине, чтобы те дали денег в долг компании Укрфинжилье.

Или еще вариант, предлагаемый Украиной, — Всемирный банк мог бы войти в капитал Укрфинжилья, то есть дать денег в обмен на долю в компании.

Есть ли проблемы с финансированием "єОселя"

Означает ли факт обращения Украины во Всемирный банк за деньгами наличие проблем с финансированием программы "єОселя"?

В Украинской финансово-жилищной компании утверждают, что на данный момент проблем с финансированием программы нет.

"Мы постоянно работаем над привлечением дополнительных ресурсов, чтобы полностью удовлетворять спрос украинцев на программу. До конца года средств достаточно, чтобы увеличить число выданных кредитов. Однако финальная цифра за год зависит не только от способности граждан подать заявку в "Дію", но и дойти до кредитного соглашения с банком", — отмечают в компании Укрфинжилье в ответ на запрос Новини.LIVE.

В компании уверены, что более 5 тысяч выданных ипотечных кредитов — это хороший результат, учитывая полномасштабную войну. Более того, уверяют в Укрфинжилье, это самый высокий показатель среди всех государственных программ по обеспечению жильем.

Об отсутствии особых проблем с финансированием программы "єОселя" говорят и опрошенные Новини.LIVE участники рынка.

Украинцы, потерявшие жилье, нуждаются в помощи государства. Фото: t.me/mariupolnow

По словам и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрия Глинского, речь не идет о проблемах с финансированием отдельно взятой программы. Украина выделяет определенные средства на программу "єОселя", и это позволяет профинансировать определенный объем льготных кредитов. Но очевидно, что у Украины есть и более важные приоритеты, в частности финансирование первоочередных оборонных потребностей.

"Украинский бюджет — дефицитный, и покрывается этот дефицит в значительной степени за счет международной финансовой помощи из разных источников. Соответственно, объемы кредитования по программе достаточно ограничены, расширять их за счет внутренних ресурсов нам объективно сложно. Поэтому собственно наше государство и обратилось во Всемирный банк с просьбой поддержать программу", — объясняет финансист логику действий украинских чиновников.

Сами же чиновники на запрос Новини.LIVE не ответили, и ситуацию, сложившуюся с финансированием программы "єОселя", не объяснили. Ни в Минэкономики, ни в Минфине, ни в НБУ.

Какие перспективы получения Украиной международных гарантий для привлечения кредитов

В госкомпании Укрфинжилье Новини.LIVE заявили, что с представителями Всемирного банка встречались неоднократно.

"Есть несколько потенциально интересных направлений для сотрудничества, есть понимание, куда двигаться дальше. Однако о конкретике пока говорить рано. Во-первых, мы всегда за освещение результатов, а не просто фактов встреч. А во-вторых, во многом сотрудничество с международными партнерами проходит в рамках закрытых встреч", — сообщили в компании.

Комментируя факт встречи с представителями Всемирного банка, глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер заверил Новини.LIVE, что в перспективе могут появиться интересные совместные продукты и решения, которые будут усиливать как Укрфинжилье, так и экономику Украины в целом.

В Независимой ассоциации банков Украины со своей стороны уверяют, что в целом привлечение гарантий — это адекватная практика. Поэтому если это будет соответствовать текущим приоритетам Всемирного банка в Украине, перспектива получения гарантий для компании Укрфинжилье под будущие кредиты от международных финучреждений в Украине — реалистична.

Что касается обсуждения возможных сумм таких гарантий — это пока выглядит не более чем спекуляции.

Сценарий с вхождением любой международной финансовой организации в уставный капитал Укрфинжилья, говорят в НАБУ, представляется менее вероятным.

Имеет ли программа "єОселя" перспективы

В банковской ассоциации уверены, что на сегодняшний день и в ближайшем будущем для ипотечного кредитования вне государственной поддержки в Украине просто нет условий.

Почему? Причины понятны — это и высокие процентные ставки, и связанные с войной риски. Кроме того, сохраняется общий уровень неопределенности, что усложняет планирование долгосрочных проектов.

"Сейчас тяжело с уверенностью рассчитывать на долгосрочную стабильность определенного бизнеса, доходов людей и т.д. А для того, чтобы развивалась рыночная ипотека, эти факторы очень важны", — отмечает Дмитрий Глинский.

Украинка возле разрушенного жилья. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поэтому, вероятно, можно ожидать, что в ближайшей перспективе альтернативы программе государственной поддержки в ипотечном кредитовании фактически не будет.

В компании Укрфинжилье планируют в 2024 году обеспечить выдачу не менее 12 тысяч кредитов. Однако, предупреждают там, финальный результат будет зависеть от спроса населения и наличия квартир, подходящих по условиям программы.

"Мы продолжаем привлекать новые банки-партнеры для масштабирования программы и работаем с застройщиками по их аккредитации. Важным направлением сегодня является сотрудничество с местными органами власти и работа над возможностью использования сертификатов "єВідновлення" в программе "єОселя", — говорит Евгений Мецгер.

Правда, кажется, ожидания руководителя Укрфинжилья все же слишком оптимистичны. А финальный результат будет зависеть не только от спроса населения и наличия квартир, но и от наличия средств для кредитования. А с денежными средствами, все же, есть проблемы.