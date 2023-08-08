Скільки втратить економіка України через неповернення біженців

Українські біженці. Фото: google.com

Видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій зокрема йдеться про те, що в разі неповернення в Україну близько 2,8 млн українських жінок-біженок працездатного віку це коштуватиме економіці України щорічно 10% довоєнного валового внутрішнього продукту. Тож мова йде про суму потенційних втрат близько $20 млрд на рік. Щоправда, зазначають автори статті, такі втрати можливі за найгіршого сценарію.

Оскільки автори статті не вказали методологію отримання згаданих вище цифр, то коментувати їх — справа невдячна. Варто лиш зазначити, що саме від закладених в основу розрахунків припущень цілком і повністю залежить отриманий результат.

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Натомість Новини.LIVE звернулися до експертів, щоб розібратись, якою може бути ціна неповернення біженців для української економіки.

Професорка Київської школи економіки Ганна Вахітова відсилає нас до проєкту з розвитку людського капіталу в Україні "Сприяння поверненню вимушених мігрантів", реалізованого аналітичним центром EasyBusiness за підтримки Міністерства економіки України та Western NIS Enterprise Fund.

Проєкт має чітку методологію розрахунку дефіциту робочої сили до 2032 року та економічних втрат України від неповернення біженців.

Згідно з результатами дослідження EasyBusiness, відсутність ефективної політики повернення вимушених мігрантів може коштувати Україні до $113 млрд ВВП за 10 років (до 2033 року)

Як рахували

Основою для прогнозів у рамках зазначеного проєкту виступає порівняння двох різних сценаріїв розвитку економіки України протягом 10 років з моменту початку повномасштабного вторгнення. Базовий прогноз є екстраполяцією реального ВВП з припущенням, що економіка має зростати на рівні 7% щорічно для швидкого та сталого відновлення. Припускається, що повномасштабна війна закінчиться до кінця 2023 року.

Таким чином, якщо у 2022 році ВВП України склав $141,9 млрд з урахуванням 29,1% падіння ВВП, то через 10 років (у 2032-му) ВВП мав би сягнути $261,7 млрд (за припущення зростання 7% щороку).

Є ще один прогноз динаміки ВВП — він враховує поточну та прогнозовану чисельність робочої сили в Україні, тому покладається на низку припущень і потребує детальних розрахунків.

Кількість робочої сили в Україні

В результаті повномасштабного вторгнення кількість робочої сили в Україні зменшилась з 17,4 млн осіб у 2021 році. Скільки залишилось?

Кількість біженців у Європі. Існують різні оцінки кількості українських біженців. Так, за даними ООН станом на 23 травня 2023 року, кількість "занотованих" біженців становить 8,3 млн, а кількість осіб, що були зареєстровані в програмі Тимчасового захисту або інших схожих програмах, складає 5,1 млн осіб.

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Згідно з даними Євростату, кількість рішень про надання Тимчасового захисту у 2022 році становило 4,3 млн осіб. ООН зазначає, що кількість зареєстрованих на зазначені програми біженців "може включати кілька реєстрацій однієї особи в двох або більше країнах ЄС; реєстрації, які залишаються незавершеними з різних причин; або реєстрації біженців, які переїхали далі, у тому числі за межі Європи". Крім цього, Євростат не враховує статистику країн, що не входять до ЄС (Молдова, Чорногорія, Албанія тощо).

Також загальна кількість біженців, зазначених ООН, включає 2,9 млн українців в Росії, велика кількість з яких встигли перебратися до країн Європи.

Антиросійська хода у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

А от в дослідженні про українських біженців, що проводилося українським Центром економічної стратегії, зазначається, що кількість біженців в країнах Європи складає 3,8-4,7 млн осіб.

Кількість українців в Росії. Кількість українців, що досі перебувають на території країни-агресора, базується на твердженнях віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та складає 1,5 млн осіб.

Кількість українців на тимчасово окупованих територіях. Припускається, що кількість українців, які знаходились на тимчасово окупованих територіях (станом на вересень 2022 року), становить 1,15 млн осіб. Таку цифру зазначила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кількість втрат серед населення. Припущення базується на даних ООН та становить 8,5 тис. загиблих серед цивільного населення України.

Окремо враховуються потенційні втрати серед військових.

Кількість осіб, що отримали інвалідність внаслідок повномасштабного вторгнення. Припускається, що таких — близько 100 тис осіб.

Таким чином, сумарні втрати в робочій силі у 2022 році оцінюються у 2,76 млн, що складає майже 16% від чисельності робочої сили 2021 року. Отже, кількість робочої сили в Україні у 2022 та 2023 роках потенційно може дорівнювати 14,64 млн осіб.

Прогноз кількості робочої сили в Україні до 2032 року

В основу розрахунків закладено два ключові припущення щодо зміни чисельності населення України до 2032 року.

Перше припущення передбачає наступні потоки населення в та з України починаючи з 2024 року:

Біженці в Європі. Близько 1,26 млн дорослих біженців повернуться в Україну після завершення війни. Припускається їх рівномірне повернення впродовж 5 років.

Українці в Росії. Припускається, що 90% біженців в Росії повернуться до України впродовж 8 років.

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Українці на тимчасово окупованих територіях. Припускається, що всі українці приєднаються до економічної активності України починаючи з 2024 року.

Українці, що додатково виїдуть після завершення війни. Кількість українців, що можуть виїхати за кордон з метою возз’єднання з родиною, становить 311 тис. осіб (за середнім сценарієм). Припускається, що такі особи виїдуть впродовж 2 років.

Українські біженці. Фото: google.com

Другим ключовим припущенням виступає природний ріст кількості робочої сили в Україні. Коефіцієнт зменшення кількості робочої сили розрахований на основі історичного зменшення робочої сили в Україні впродовж 2008-2021 років та складає 1,56% щороку.

Відповідно, наклавши міграційні потоки, а також природне зменшення чисельності робочої сили в кожному окремому році до 2032 року, розраховуємо робочу силу впродовж періоду 2022-2032 років. За розрахунками, робоча сила в 2032 році становитиме 14,42 млн осіб, досягаючи свого піку у 2028 році на рівні 15,12 млн осіб.

Прогноз зайнятості до 2032 року

Базовими припущеннями щодо кількості безробітних в Україні в 2022 році виступають оцінки Міністерства економіки та Київської школи економіки — 2,6 та 3,5 млн відповідно. В результаті, рівень безробіття в Україні у 2022-23 роках оцінюється у 17,8-23,9%.

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Передбачається поступове зменшення рівня безробіття до 2032 року, що базується на припущенні щодо наявності відносно високого безробіття в перші роки після перемоги (15% у 2024) як наслідок неспівпадіння попиту та пропозиції на ринку праці.

Впродовж 2024-2032 років очікується поступове зменшення рівня безробіття до 8% у 2032 році, що відповідає природному рівню безробіття в Україні за останні декілька років.

Прогноз продуктивності праці до 2032 року

Для розуміння, що чекає на економіку в майбутньому, потрібно знати кількість зайнятих та їх середню продуктивність. Так, в 2022 році продуктивність на одного зайнятого в Україні склала $11,78 тис. В 2023 році очікується збільшення до $11,82 тис. Починаючи з 2024 року очікується зростання середньої продуктивності на одного зайнятого у розмірі 2,71% щороку.

Автори дослідження зазначають, що зростання продуктивності може бути й вищим. Так, при щорічному зростанні продуктивності у 6% розрив ВВП міг би бути подоланий інтенсивним зростанням — таким, що не потребує залучення додаткової робочої сили. Іншими словами, факт неповернення біженців з-за кордону ще нічого не означає, а їхнє повернення — нічого не гарантує.

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Щоправда, аби досягти вищого рівня зростання продуктивності, Україна має залучати великі обсяги інвестицій в економіку, розвиток технологій, освіти тощо, що в підсумку все одно може виявитися недостатнім для "якісної" компенсації розриву ВВП.

Прогнозований за наведеною методологією обсяг ВВП у 2032 році складає $199,5 млрд, що на $62,2 млрд менше порівняно з прогнозованим ВВП з 7% зростанням.

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Джерела: EasyBusiness, Мінекономіки, ООН

В результаті, чисельність робочої сили, що могла б виробити прогнозований з 7% ростом ВВП у 2032 році становить 18,92 млн осіб. В той же час, прогнозована чисельність робочої сили у 2032 році становить 14,42 млн осіб. Різниця у 4,5 млн осіб робочої сили потенційно може утворитися як результат міграційних процесів внаслідок повномасштабного вторгнення.

Варто зазначити, що за альтернативним сценарієм (який базується на інших припущеннях щодо зайнятості та продуктивності в 2022 році), розрив у робочій силі може складати 3,1 млн осіб.

То скільки ж втратить економіка від неповернення біженців

Потенційні втрати економіки залежатимуть, зокрема, від того, скільки біженців повернуться в Україну. Автори дослідження очікують, що кількість робочої сили серед біженців в Європі та Росії, які за базовим сценарієм мають повернутися в Україну, складе 1,48 млн осіб, або ж близько 70% від загальної кількості робочої сили серед біженців в Європі та РФ.

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У разі якщо ніхто з цих 1,48 млн біженців (в робочій силі) не повернеться, прогнозований ВВП України у 2032 році може складати $180,6 млрд, що на $18,9 млрд менше порівняно з прогнозом ВВП за умови повернення всіх біженців серед тих, хто збирався, до України. У кумулятивному вираженні втрати від неповернення біженців можуть складати близько $112,9 млрд впродовж 2022-2023 років. Тобто, в середньому щорічні втрати ВВП протягом 10 років складатимуть близько $13 млрд.

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В свою чергу, припускаючи перерозподіл економіки через публічні фінанси на рівні 40%, це може означати недоотримання податкових надходжень у розмірі до $45,2 млрд за десять років. В середньому — це $4,5 млрд щороку.

Варто нагадати, що мова йде про найгірший з можливих сценаріїв, коли жоден з 1,48 млн біженців, які, як очікують в Мінекономіки, потенційно готові повернутися до України, не повернеться. Але таке навряд чи може бути.

Отже, говорити про потенційні щорічні втрати економіки України від можливого неповернення біженців на рівні близько $20 млрд протягом найближчих десяти років – як мінімум некоректно.