Сколько потеряет экономика Украины из-за невозвращения беженцев

Украинские беженцы. Фото: google.com

Недавно издание Bloomberg опубликовало статью, в которой в частности говорится о том, что в случае невозвращения в Украину около 2,8 млн украинских женщин-беженок трудоспособного возраста это будет стоить экономике Украины ежегодно 10% довоенного валового внутреннего продукта. Речь идет о сумме потенциальных потерь около $20 млрд в год. Правда, отмечают авторы статьи, такие потери возможны при наихудшем сценарии.

Поскольку авторы статьи не указали методологию получения вышеупомянутых цифр, то комментировать их — дело неблагодарное. Стоит отметить, что именно от заложенных в основу расчетов предположений целиком и полностью зависит полученный результат.

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Профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова отсылает нас к проекту по развитию человеческого капитала в Украине "Содействие возвращению вынужденных мигрантов", реализованному аналитическим центром EasyBusiness при поддержке Министерства экономики Украины и Western NIS Enterprise Fund.

Проект имеет четкую методологию расчета дефицита рабочей силы до 2032 года и экономических потерь Украины от невозврата беженцев.

Согласно результатам исследования EasyBusiness, отсутствие эффективной политики возвращения вынужденных мигрантов может стоить Украине до $113 млрд ВВП за 10 лет (до 2033 года)

Как считали

Основой для прогнозов в рамках указанного проекта выступает сравнение двух разных сценариев развития экономики Украины в течение 10 лет с момента начала полномасштабного вторжения. Базовый прогноз является экстраполяцией реального ВВП с предположением, что экономика должна расти на уровне 7% ежегодно для быстрого и устойчивого обновления. Предполагается, что полномасштабная война завершится к концу 2023 года.

Таким образом, если в 2022 году ВВП Украины составил $141,9 млрд с учетом 29,1% падения, то через 10 лет (в 2032-м) ВВП должен достигнуть $261,7 млрд (при условии роста 7% ежегодно).

Есть еще один прогноз динамики ВВП — он учитывает текущую и прогнозируемую численность рабочей силы в Украине, поэтому основывается на ряде предположений и требует детальных расчетов.

Количество рабочей силы в Украине

В результате полномасштабного вторжения России количество рабочей силы в Украине уменьшилось с 17,4 млн человек в 2021 году. Сколько осталось?

Количество беженцев в Европе. Существуют разные оценки количества украинских беженцев. Так, по данным ООН на 23 мая 2023 года, количество "записанных" беженцев составляет 8,3 млн, а количество лиц, зарегистрированных в программе Временной защиты или других подобных программах, составляет 5,1 млн человек.

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Согласно данным Евростата, количество решений о предоставлении Временной защиты в 2022 году составило 4,3 млн человек. ООН отмечает, что количество зарегистрированных по указанным программам беженцев "может включать несколько регистраций одного человека в двух или более странах ЕС; регистрации, которые остаются незавершенными по разным причинам; или регистрации беженцев, переехавших дальше, в том числе за пределы Европы". Кроме этого, Евростат не учитывает статистику стран, не входящих в ЕС (Молдова, Черногория, Албания и т.д.).

Также общее количество беженцев, указанных ООН, включает 2,9 млн украинцев в России, многие из которых успели перебраться в страны Европы.

Антироссийское шествие в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

А вот в исследовании об украинских беженцах, проводившемся украинским Центром экономической стратегии, отмечается, что количество беженцев в странах Европы составляет 3,8-4,7 млн человек.

Количество украинцев в России. Данные о количестве до сих пор находящихся на территории страны-агрессора украинцев базируются на утверждениях вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и составляют 1,5 млн человек.

Количество украинцев на временно оккупированных территориях. Предполагается, что количество украинцев, находившихся на временно оккупированных территориях (на сентябрь 2022 года), составляет 1,15 млн человек. Такую цифру отметила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Количество потерь среди населения. Предположение основано на данных ООН и составляет 8,5 тыс. погибших среди гражданского населения Украины.

Отдельно учитываются потенциальные потери среди военных.

Количество лиц, получивших инвалидность в результате полномасштабного вторжения. Предполагается, что таких — около 100 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери в рабочей силе в 2022 году оцениваются в 2,76 млн, что составляет почти 16% от численности рабочей силы 2021 года. Таким образом, количество рабочей силы в Украине в 2022 и 2023 годах потенциально может равняться 14,64 млн человек.

Прогноз количества рабочей силы в Украине до 2032 года

В основу расчетов заложены два ключевых предположения об изменении численности населения Украины до 2032 года.

Первое предположение предусматривает следующие потоки населения в и из Украины начиная с 2024 года:

Беженцы в Европе. Около 1,26 млн взрослых беженцев вернутся в Украину после завершения войны. Допускается их равномерное возвращение в течение 5 лет.

Украинцы в России. Предполагается, что 90% беженцев в России вернутся в Украину в течение 8 лет.

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Украинцы на временно оккупированных территориях. Предполагается, что все украинцы присоединятся к экономической активности Украины, начиная с 2024 года.

Украинцы, которые дополнительно выедут после окончания войны. Количество украинцев, которые могут уехать за границу с целью воссоединения с семьей, составляет 311 тыс. человек (по среднему сценарию). Предполагается, что такие люди уедут в течение 2 лет.

Украинские беженцы. Фото: google.com

Вторым ключевым предположением выступает естественный рост или убыль рабочей силы в Украине. Коэффициент уменьшения количества рабочей силы рассчитан на основе исторического уменьшения рабочей силы в Украине на протяжении 2008-2021 годов и составляет 1,56% ежегодно.

Соответственно, наложив миграционные потоки, а также естественную убыль численности рабочей силы в каждом отдельном году до 2032 года, рассчитываем рабочую силу на ближайшие 10 лет. По расчетам, рабочая сила в 2032 году составит 14,42 млн человек, достигая своего пика в 2028 году на уровне 15,12 млн человек.

Прогноз занятости к 2032 году

Базовыми предположениями относительно количества безработных в Украине в 2022 году выступают оценки Министерства экономики и Киевской школы экономики — 2,6 и 3,5 млн соответственно. В результате уровень безработицы в Украине в 2022-23 годах оценивается в 17,8-23,9%.

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Предполагается постепенное уменьшение уровня безработицы до 2032 года, основанное на предположении о наличии относительно высокой безработицы в первые годы после победы (15% в 2024) как следствие несовпадения спроса и предложения на рынке труда.

В течение 2024-2032 годов ожидается постепенное уменьшение уровня безработицы до 8% в 2032 году, что соответствует естественному уровню безработицы в Украине за последние несколько лет.

Прогноз производительности труда к 2032 году

Для понимания, что ждет экономику в будущем, нужно знать количество занятых и их среднюю производительность. Так, в 2022 году производительность на одного занятого в Украине составила $11,78 тыс. В 2023 году ожидается увеличение до $11,82 тыс. Начиная с 2024 года ожидается рост средней производительности на одного занятого в размере 2,71% ежегодно.

Авторы исследования отмечают, что рост производительности может быть и выше. Так, при ежегодном росте производительности в 6% разрыв ВВП мог бы быть преодолен интенсивным ростом — не требующим привлечения дополнительной рабочей силы. Иными словами, факт невозвращения беженцев из-за границы еще ничего не означает, а их возвращение — ничего не гарантирует.

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Правда, чтобы достичь более высокого уровня роста производительности, Украина должна привлекать большие объемы инвестиций в экономику, развитие технологий, образования и т.д., что в итоге может оказаться недостаточным для "качественной" компенсации разрыва ВВП.

Ожидаемый объем ВВП в 2032 году составляет $199,5 млрд, что на $62,2 млрд меньше по сравнению с прогнозируемым ВВП с 7% ростом.

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Источники: EasyBusiness, Минэкономики, ООН

В результате, численность рабочей силы, которая могла бы выработать прогнозируемый с 7% ростом ВВП в 2032 году, составляет 18,92 млн человек. В то же время прогнозируемая численность рабочей силы в 2032 году составляет 14,42 млн человек. Разница в 4,5 млн человек рабочей силы может образоваться как результат миграционных процессов вследствие полномасштабного вторжения.

Следует отметить, что по альтернативному сценарию (который базируется на других предположениях относительно занятости и производительности в 2022 году), разрыв в рабочей силе может составлять 3,1 млн человек.

Так сколько же потеряет экономика от невозвращения беженцев

Потенциальные потери экономики будут зависеть, в частности, от того, сколько беженцев вернутся в Украину. Авторы исследования ожидают, что количество рабочей силы среди беженцев в Европе и России, которые по базовому сценарию должны вернуться в Украину, составит 1,48 млн человек, или около 70% от общего количества рабочей силы среди беженцев в Европе и РФ.

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В случае если никто из этих 1,48 млн беженцев (в рабочей силе) не вернется, прогнозируемый ВВП Украины в 2032 году может составлять $180,6 млрд, что на $18,9 млрд меньше по сравнению с прогнозом ВВП при условии возврата всех беженцев, кто собирался, в Украину. В кумулятивном выражении потери от невозвращения беженцев могут составлять около $112,9 млрд в течение 2022-2023 годов. То есть в среднем ежегодные потери ВВП в течение 10 лет будут составлять около $13 млрд.

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В свою очередь, предполагая перераспределение экономики через публичные финансы на уровне 40%, это может означать недополучение налоговых поступлений в размере $45,2 млрд за десять лет. В среднем — это $4,5 млрд ежегодно.

Стоит напомнить, что речь идет о самом худшем из возможных сценариев, когда ни один из 1,48 млн беженцев, которые, как ожидает Минэкономики, потенциально готовы вернуться в Украину, не вернется. Но такое вряд ли возможно.

Итак, говорить о потенциальных ежегодных потерях экономики Украины от возможного невозвращения беженцев на уровне около $20 млрд в течение ближайших десяти лет — как минимум некорректно.