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Чим загрожує скорочення міжнародної допомоги Україні — оцінка Dragon Capital

8 грудня 2023 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Міжнародна підтримка у 2024-му — у Dragon Capital розповіли, чим загрожує скорочення допомоги
Порожній гаманець. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Аналітики Dragon Capital оцінили загрози у разі можливого скорочення міжнародної допомоги у 2024 році. Зокрема, це призведе до неминучої девальвації гривні та підштовхне владу до "непопулярних" рішень.

Про це йдеться в оновленому прогнозі компанії.

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Як зазначають аналітики, у разі надходження меншого обсягу зовнішнього фінансування, ніж розраховує українська влада, вона буде змушена вдатись до контрпродуктивних та ризикованих заходів економічної політики. Серед них:

  • монетизація бюджетного дефіциту;
  • збільшення податкового навантаження.

Експерти вважають, що Національний банк України (НБУ) відреагує на зниження зовнішньої допомоги та падіння рівня золотовалютних резервів підвищенням курсу долара та облікової ставки.

У Dragon Capital зазначають, що все ж Київ розраховує отримати наступного року всі 40 млрд доларів. Проте не виключають затримку на початку року.

"Зважаючи на всі ризики, ми очікуємо, що міжнародні партнери схвалять нові пакети економічної підтримки України і забезпечать близько 40 млрд доларів прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням коштів на початку наступного року", — йдеться у прогнозі.

Як очікується, найбільший обсяг фіндопомоги обсягом 18 млрд євро надійде від Європейського Союзу в рамках нового чотирирічного пакета підтримки на 50 млрд євро. Також 12 млрд доларів — як гранти від Сполучених Штатів, 5,4 млрд доларів — кредити від Міжнародного валютного фонду, 4 млрд доларів — від інших країн.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

Також повідомлялося, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

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