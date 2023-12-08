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Чем грозит сокращение международной помощи Украине — оценка Dragon Capital

8 декабря 2023 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Международная поддержка в 2024-м — Dragon Capital рассказали, чем грозит сокращение помощи
Пустой кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Аналитики Dragon Capital оценили угрозы в случае возможного сокращения международной помощи в 2024 году. В частности, это приведет к неизбежной девальвации гривны и подтолкнет власть к "непопулярным" решениям.

Об этом говорится в обновленном прогнозе компании.

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Как отмечают аналитики, в случае поступления меньшего объема внешнего финансирования, чем рассчитывает украинская власть, она будет вынуждена прибегнуть к контрпродуктивным и рискованным мерам экономической политики. Среди них:

  • монетизация бюджетного дефицита;
  • увеличение налоговой нагрузки.

Эксперты считают, что Национальный банк Украины отреагирует на снижение внешней помощи и падение уровня золотовалютных резервов повышением курса доллара и учетной ставки.

В Dragon Capital отмечают, что все же Киев рассчитывает получить в следующем году все 40 млрд долларов. Однако не исключают задержку в начале года.

"Учитывая все риски, мы ожидаем, что международные партнеры одобрят новые пакеты экономической поддержки Украины и обеспечат около 40 млрд долларов прямого бюджетного финансирования в 2024 году, хотя не исключена задержка с выделением средств в начале следующего года", — говорится в прогнозе.

Как ожидается, наибольший объем финпомощи в размере 18 млрд евро поступит от Европейского Союза в рамках нового четырехлетнего пакета поддержки на 50 млрд евро. Также 12 млрд долларов — как гранты от Соединенных Штатов, 5,4 млрд долларов — кредиты от Международного валютного фонда, 4 млрд долларов — от других стран.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии по дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции конгресса.

Также сообщалось, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

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