Чоловіки в Україні стали рідше платити аліменти — як змінилась статистика боржників

Мати з дитиною. Фото: Freepic

На початку грудня 2023 року в Україні було зафіксовано практично 200 тисяч боржників по аліментах. Упродовж неповних двох років великої війни кількість нових боржників, які потрапили до Реєстру, зросла на близько 12 тисяч осіб. Зауважимо, що більшість з них — чоловіки.

Про це свідчить інформація на порталі Опендатабот.

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Станом на 15 грудня 2023 року у Єдиному реєстрі боржників за аліментами фігурує 192 150 осіб. Аналітики зауважують, що протягом періоду повномасштабної війни до реєстру було додано 11 847 нових боржників.

Нові боржники по аліментах. Джерело: Опендатабот

За весь період великої війни, січень 2023 року відзначився найвищим приростом нових боржників — 1 258 осіб за місяць. З них 91% — чоловіки, тоді як жінки складають лише 8% від загальної кількості боржників за аліментами.

Чоловіки та жінки у Реєстрі боржників по аліментах. Джерело: Опендатабот

Варто відзначити, що з усіх боржників 6% мають кілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей. На 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень, що свідчить про те, що деякі з них мають борги, пов'язані з різними періодами чи різними дітьми.

Нагадаємо, в Україні фіксують випадки, коли пенсіонери через суд змушують платити дітей довічні аліменти. При цьому їхній розмір залежить від витрат пенсіонера та від доходу дорослого сина чи доньки.