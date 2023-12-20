Мужчины в Украине стали реже платить алименты — как изменилась статистика должников

Мать с ребенком. Фото: Freepic

В начале декабря 2023 года в Украине было зафиксировано практически 200 тысяч должников по алиментам. За неполные два года большой войны количество новых должников, попавших в Реестр, возросло на около 12 тысяч человек. Заметим, что большинство из них мужчины.

Об этом свидетельствует информация на портале Опендатабот.

Читайте также:

Как изменилось количество лиц с задолженностью по алиментам

По состоянию на 15 декабря 2023 года в Едином реестре должников по алиментам фигурирует 192 150 человек. Аналитики отмечают, что за период полномасштабной войны в реестр было добавлено 11 847 новых должников.

Новые должники по алиментам. Источник: Опендатабот

За весь период большой войны, январь 2023 года отличился самым высоким приростом новых должников — 1 258 человек в месяц. Из них 91% — мужчины, в то время как женщины составляют всего 8% от общего количества должников по алиментам.

Мужчины и женщины в регистре должников по алиментам. Источник: Опендатабот

Стоит отметить, что у всех должников 6% имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей. На 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств, что свидетельствует о том, что некоторые из них имеют долги, связанные с разными периодами или разными детьми.

Напомним, в Украине фиксируют случаи, когда пенсионеры через суд вынуждают платить детей пожизненные алименты. При этом их размер зависит от расходов пенсионера и дохода взрослого сына или дочери.