Чому дорожчають овочі та фрукти

З початку року в Україні стрімко зростають ціни на овочі та фрукти

З початку року в Україні стрімко зростають ціни на овочі та фрукти. Особливо "радують" ціни на цибулю, моркву, огірки та помідори.

Овочевий ельдорадо

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, протягом січня-лютого закупівельна ціна на цибулю на оптових ринках зросла на 74% та становить наразі 44,50 грн/кг. В супермаркетах ціна в середньому становить 55,80 грн/кг, вона зросла на 58% з нового року.

Ціни на моркву на оптових ринках зросли в 2,5 рази та становлять зараз в середньому 18-17 грн/кг. В супермаркетах ціни піднялись на 78% і становлять 44,20 грн/кг.

Помідори на оптових ринках з нового року подорожчали на 60% і наразі продаються по 94 грн/кг. В супермаркетах помідори ще дорожчі — по 130 грн/кг, ціна зросла на 65%.

Ціни на огірки досягли 135 грн/кг, вони зросли в 2,2 рази.

"Подорожчання відбувається через те, що у зв’язку зі скороченням внутрішніх запасів зростає частка імпортної продукції", — стверджує аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Так, лише за лютий порівняно з січнем імпортні об’єми збільшилися: цибулі — в 2,5 рази, помідорів +30%, огірків +70%.

Максим Гопка

Фруктовий рай

Щодо цін на фрукти, то вони порівняно з минулим роком виросли на всі групи товарів. Більше дорожчають фрукти сезонного характеру — цитрусові та фрукти теплих країн. Це відбувається тому, що в Україні сезон споживання вже закінчується, імпортувати будуть менше.

До прикладу, в супермаркетах зараз банани коштують в середньому 71,21 грн/кг, коли рік тому вони продавались по 36,23 грн/кг. Апельсини продаються по 59,70 грн/кг, а рік тому — по 34,45 грн/кг. Один з основних факторів - здорожчання логістики.

А от ціни на українські яблука залишаються демократичними і наразі становлять в середньому 14,80 грн/кг. В аналогічний період минулого року ціна складала 13,25 грн/кг.

Причин для подорожчання вистачає

За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дениса Марчука, подорожчання овочів та фруктів, яке ми наразі спостерігаємо, зумовлене, зокрема, сезонним фактором. Традиційно витрати на зберігання продукції в зимовий період включаються в її ціну.

Денис Марчук

Впливає на ціни і фактор війни, зокрема витрати на електроенергію, які з осені минулого року різко виросли через необхідність закуповувати додаткове енергообладнання для зберігання продукції.

"Вплинув на ціни овочів та фруктів також той факт, що період збору врожаю минулого року видався досить дощовим, через що багато продукції пропало на полях і на зберігання було закладено менше продукції, ніж очікувалось. Тож наразі овочі та фрукти, які залишились на зберіганні, не можуть коштувати дешево", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Але подорожчали не всі овочі та фрукти. Наразі мова йде переважно про моркву та цибулю. Картопля і буряк, наприклад, практично не подорожчали.

Ціни на томати і огірки ростуть через те, що значною мірою це імпортний продукт. До моменту, поки Україна не забезпечить достатній об’єм тепличного виробництва, ціни на ці овочі продовжуватимуть зростати. Наразі Турція, яка є головним постачальником томатів в Україну, скоротила поставки через ріст внутрішнього споживання. А попит в Україні не зменшився, що й зумовило, зокрема, ріст цін на цю продукцію.

Подорожчання цибулі викликане тим фактом, що вирощують її переважно в південних регіонах України, зокрема на Херсонщині, в Запорізькій області, які наразі частково є тимчасово окупованими. Всі інші регіони не змогли забезпечити достатню пропозицію цього продукту.

Доки це продовжуватиметься

Поточна цінова динаміка на ринку зберігатиметься до нових врожаїв на відкритому грунті. До тих пір здешевлення овочів та фруктів чекати не варто. Мало того, ціни продовжать рости. Ймовірний ріст може складати 3-5% на місяць, прогнозує Денис Марчук.

Не варто чекати зниження цін і з появою тепличних овочів та фруктів у квітні. Через подорожчання посівного матеріалу, засобів захисту ростин та добрив ціни на продукцію рослинництва найімовірніше залишатимуться високими. Крім того, в цей період традиційно спостерігається найбільший попит на фрукти-овочі, що в умовах обмеженої пропозиції не дозволить цінам піти вниз.

"Здешевлення можна чекати з першими врожаями — орієнтовно з кінця червня. Рівень потенційного зниження цін залежатиме від урожайності. На рівень цін агропродукції впливатимуть також вартість паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту ростин, посівного матеріалу та добрив", — прогнозує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради.

Максим Гопка з Українського клубу аграрного бізнесу пояснює, як саме і чому змінюватимуться ціни на овочі та фрукти.

Так, ціни на цибулю продовжать зростати через те, що на світовому ринку зараз дефіцит цього продукту, а в Україні об’єми вирощування скорочуються. Отже частка імпорту й надалі збільшуватиметься. Тож до кінця квітня ціни напевно протримаються високими.

Щодо інших видів овочів, то тут ситуація схожа. Але ціни повинні потроху зменшуватися вже з середини квітня. Однак, як уже згадувалось, через те, що Туреччина заборонила експорт власних томатів, ціна на цей овоч в Україні може зрости ще на 35-40% від фактичної. От і рахуйте!

Головним же фактором ціноутворення будуть погодні умови. Щоб продукції на внутрішньому ринку побільшало — нам потрібна тепла весна. Але це вже від українців мало залежить.

Факторами, які визначатимуть ціни на фрукти, будуть логістика, макроекономічна ситуація в країні та рівень інфляції.

Сезонно продовжать дорожчати яблука та груші, бо з часом їх все складніше зберігати. Проте, подорожчання не буде великим, до 10%. В минулому році був гарний врожай яблук, і на цей рік прогнозують також. Для прикладу, два роки тому, в 2021 році в цей час середня ціна на українські яблука була 20,58 грн/кг. Тож не все так погано.

