Почему дорожают овощи и фрукты

С начала года в Украине стремительно растут цены на овощи и фрукты

С начала года в Украине быстро растут цены на овощи и фрукты. Особенно "радуют" цены на лук, морковь, огурцы и помидоры.

Овощной эльдорадо

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за январь-февраль закупочная цена на лук на оптовых рынках выросла на 74% и составляет сейчас 44,50 грн/кг. В супермаркетах цена в среднем составляет 55,80 грн/кг, она выросла на 58% с нового года.

Цены на морковь на оптовых рынках выросли в 2,5 раза и сейчас составляют в среднем 18-17 грн/кг. В супермаркетах цены поднялись на 78% и достигли 44,20 грн/кг.

Помидоры на оптовых рынках с нового года подорожали на 60% и продаются по 94 грн/кг. В супермаркетах помидоры еще дороже – по 130 грн/кг, цена выросла на 65%.

Цены на огурцы достигли 135 грн/кг, выросли в 2,2 раза.

"Подорожание происходит из-за того, что в связи с сокращением внутренних запасов растет доля импортной продукции", — утверждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. Так, только за февраль по сравнению с январем импортные объемы увеличились: лука – в 2,5 раза, помидоров +30%, огурцов +70%.

Максим Гопка

Фруктовый рай

Что касается цен на фрукты, то они, по сравнению с прошлым годом, выросли на все группы товаров. Больше всего дорожают фрукты сезонного характера — цитрусовые и фрукты теплых стран. Это происходит потому, что в Украине сезон потребления уже заканчивается, импортировать будут меньше.

К примеру, в супермаркетах сейчас бананы стоят в среднем 71,21 грн/кг, когда год назад продавались по 36,23 грн/кг. Апельсины продаются по 59,70 грн/кг, год назад — по 34,45 грн/кг. Один из основных факторов — удорожание логистики.

А вот цены на украинские яблоки остаются демократичными и составляют в среднем 14,80 грн/кг. В аналогичный период прошлого года цена составляла 13,25 грн/кг.

Причин для удорожания хватает

По словам замглавы Всеукраинского Аграрного Совета Дениса Марчука, подорожание овощей и фруктов, которое мы сейчас наблюдаем, обусловлено, в частности, сезонным фактором. Традиционно затраты на хранение продукции в зимний период включаются в ее цену.

Денис Марчук

Влияет на цены и фактор войны, в том числе затраты на электроэнергию, которые с осени прошлого года резко выросли из-за необходимости закупки дополнительного энергооборудования для хранения продукции.

"Повлиял на цены овощей и фруктов также тот факт, что период сбора урожая в прошлом году оказался достаточно дождливым, из-за чего много продукции пропало на полях и на хранение было заложено меньше продукции, чем ожидалось. Поэтому оставшиеся на хранении овощи и фрукты не могут стоить дешево", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Но подорожали не все овощи и фрукты. В настоящее время речь идет преимущественно о моркови и луке. Картофель и свекла, например, практически не подорожали.

Цены на томаты и огурцы растут из-за того, что в значительной степени это импортный продукт. До того момента, пока Украина не обеспечит достаточный объем тепличного производства, цены на эти овощи будут продолжать расти. Турция, которая является главным поставщиком томатов в Украину, сократила поставки из-за роста внутреннего потребления. А спрос в Украине не уменьшился, что и обусловило, в частности, рост цен на эту продукцию.

Удорожание лука вызвано тем фактом, что выращивают его преимущественно в южных регионах Украины, в частности на Херсонщине и в Запорожской области, которые в настоящее время частично временно оккупированы. Все остальные регионы не смогли обеспечить достаточное предложение этого продукта.

Сколько это будет продолжаться

Текущая ценовая динамика на рынке будет сохраняться до новых урожаев на открытом грунте. До тех пор удешевление овощей и фруктов ждать не стоит. Более того, цены продолжат расти. Предполагаемый рост может составлять 3-5% в месяц, прогнозирует Денис Марчук.

Не стоит ожидать понижения цен и с появлением тепличных овощей и фруктов в апреле. Из-за подорожания посевного материала, средств защиты растений и удобрений цены на продукцию растениеводства, скорее всего, будут оставаться высокими. Кроме того, в этот период традиционно наблюдается самый большой спрос на фрукты-овощи, что в условиях ограниченного предложения не позволит ценам пойти вниз.

"Удешевление можно ожидать с первыми урожаями — ориентировочно с конца июня. Уровень потенциального снижения цен будет зависеть от урожайности. На уровень цен агропродукции будут влиять также стоимость горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, посевного материала и удобрений", — прогнозирует замглавы Всеукраинского Аграрного Совета.

Максим Гопка из Украинского клуба аграрного бизнеса объясняет, как именно и почему будут меняться цены на овощи и фрукты.

Так, цены на лук продолжат расти из-за того, что на мировом рынке сейчас дефицит этого продукта, а в Украине объемы выращивания сокращаются. Следовательно доля импорта и дальше будет увеличиваться. Так что до конца апреля цены наверняка продержатся высокими.

Что касается других видов овощей, то здесь ситуация похожая. Но цены должны постепенно уменьшаться уже с середины апреля. Однако, как уже упоминалось, из-за того, что Турция запретила экспорт собственных томатов, цена на этот овощ в Украине может вырасти еще на 35-40% от фактической. Вот и считайте!

Главным же фактором ценообразования будут погодные условия. Чтобы продукции на внутреннем рынке стало больше — нам нужна теплая весна. Но это уже от украинцев мало зависит.

Факторами, определяющими цены на фрукты, будут логистика, макроэкономическая ситуация в стране и уровень инфляции.

Сезонно продолжат дорожать яблоки и груши, потому что со временем их все сложнее хранить. Однако подорожание не будет большим, до 10%. В прошлом году был хороший урожай яблок, и в этом году прогнозируют также. Например, два года назад, в 2021 году в это время средняя цена на украинские яблоки была 20,58 грн/кг. Так что не все так плохо.