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Чому ФОП різко зіткнулися з величезними боргами на рахунках: пояснення податкової

10 серпня 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чому ФОП різко зіткнулися з величезними боргами на рахунках: пояснення податкової
Податковий кодекс України Фото: zp.depo.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 9 серпня, деякі фізичні особи-підприємці зіткнулися з поверненням раніше нарахованого єдиного податку за останній місяць року. Ті, хто не надав коригувальних декларацій після технічних проблем у травні, виявили додаткові заборгованості з платежів.

Про це повідомив експерт у галузі оподаткування Михайло Смокович.

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Повідомляється, що підприємці виявили збільшення встановленої суми єдиного податку. Згадали травневі події, коли 2% підприємців зіштовхнулися зі зникненням нарахувань. Податкова служба тоді заявила про технічний збій та радила зберігати спокій.

Через чотири тижні представники третьої групи ФОП на ставці у 2% отримали повідомлення про те, що їхні декларації за грудень були помилковими, особливо у четвертому пункті. Проте, як стверджував експерт, це була помилка з боку підприємців. Для розв'язання питання податкові органи запропонували надіслати коригувальні декларації.

Смокович попередив, що в деяких ситуаціях коригувальні декларації можуть призвести до подвійного нарахування податку. Поки що неясно, як розв'язати цю проблему. Однак, як завжди буває з податковими складнощами, рішення, ймовірно, буде знайдено пізніше або надані рекомендації для дій.

Для перевірки можливих заборгованостей необхідно:

  • Перейти до Особистого кабінету платника податків.
  • У розділі меню виберіть "Огляд фінансових операцій з держбюджетом".
  • Вказати поточний рік.
  • Знайти позицію з кодом 71040000.
  • Уважно вивчити графу "Заборгованість із податків" у першому рядку.

Нагадаємо, що в Україні вже сімнадцятий місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призивають на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Винятком не є і фізичні особи-підприємці. ФОП йдуть до української армії як добровільно, підписуючи контракт, так і підпадають під звичайну мобілізацію.

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