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Почему ФЛП резко столкнулись с огромными долгами на счетах: объяснение налоговой

10 августа 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Почему ФЛП резко столкнулись с огромными долгами на счетах: объяснение налоговой
Налоговый кодекс Украины. Фото: zp.depo.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 9 августа, некоторые физические лица-предприниматели столкнулись с возвратом ранее начисленного единого налога за последний месяц года. Те, кто не предоставили корректировочную декларацию после технических проблем в мае, обнаружили дополнительные задолженности по платежам.

Об этом сообщил эксперт в области налогообложения Михаил Смокович.

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Сообщается, что предприниматели обнаружили увеличение установленной суммы единого налога. Вспомнились майские события, когда 2% предпринимателей столкнулись с исчезновением начислений. Налоговая служба тогда заявила о техническом сбое и советовала сохранять спокойствие.

Через четыре недели представители третьей группы ФЛП на ставке в 2% получили уведомления о том, что их декларации за декабрь были ошибочными, особенно в четвертом пункте. Однако, как утверждал эксперт, это была не ошибка со стороны предпринимателей. Для решения вопроса налоговые органы предложили отправить корректировочные декларации.

Смокович предупредил, что в некоторых ситуациях корректировочные декларации могут привести к двойному начислению налога. Пока неясно, как решить эту проблему. Однако, как обычно бывает с налоговыми сложностями, решение, вероятно, будет найдено позже либо предоставлены рекомендации для действий.

Для проверки возможных задолженностей необходимо:

  • Перейти в Личный кабинет налогоплательщика.
  • В разделе меню выбрать "Обзор финансовых операций с госбюджетом".
  • Указать текущий год.
  • Найти позицию с кодом 71040000.
  • Внимательно изучить графу "Задолженность по налогам" в первой строке.

Напомним, что в Украине уже семнадцатый месяц продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призывают на военную службу военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Исключением не являются и физические лица-предприниматели. ФЛП идут в украинскую армию как добровольно, подписывая контракт, так и подпадают под обычную мобилизацию.

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