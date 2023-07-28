Чому НБУ знизив облікову ставку: пояснення

Національний банк України знизив облікову ставку. Фото: bank.gov.ua

Вперше за понад рік Національний банк України знизив облікову ставку. З 28 липня базова процентна ставка регулятора, від якої обліковуються всі останні ставки на фінансовому ринку, дорівнює 22%. Станом на 27 липня ця ставка дорівнювала ще 25%.

Причини для оптимізму

Першою і основною причиною для зниження ставки послужило суттєве скорочення інфляції, тобто зменшення темпів росту споживчих цін.

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За даними НБУ, споживча інфляція з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні. Важливу роль тут відіграв фактор насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії.

Менш зрозумілим для пересічних громадян, але від того не менш важливим фактором гальмування цін стало підвищення Національним банком вимог до обов’язкового резервування банків. Іншими словами, регулятор "руками" банків "законсервував" частину гривневої маси в тих таки банках. Розрахунок простий: що менше готівки у людей на руках, то менше вони її витрачають. А, значить, ціни на товари і послуги ростуть не так швидко.

А "консервували" банки готівку дуже просто — підвищуючи ставки за гривневими депозитами.

В результаті виграли всі: вкладники трохи більше заробили на процентах, ціни (знову ж таки) не так швидко росли, а гривня (від того, що її стало трохи менше у вільному доступі) — укріпилась. І, забігаючи наперед, варто зазначити, що тепер і бізнесу стане трохи легше жити, бо через зниження облікової ставки здешевшають банківські кредити. Ну, принаймні, теоретично.

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І, повертаючись до стабільності курсу гривні, — сприяли тому також заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду. Курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції як напряму через ціни на товари, так і опосередковано — через поліпшення очікувань.

До речі, на очікування позитивно вплинув той фактор, що Національний банк з початку року не надрукував жодної гривні для фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, у січні 2022 року Національний банк підвищив облікову ставку до 10%. На початку війни вона залишалася незмінною. Проте 3 червня минулого року НБУ різко підвищив ключову ставку до 25%.

