Почему НБУ снизил учетную ставку: пояснение

Национальный банк Украины снизил учетную ставку. Фото: bank.gov.ua

Впервые за более чем год Национальный банк Украины снизил учетную ставку. С 28 июля базовая процентная ставка регулятора, от которой рассчитываются все производные ставки на финансовом рынке, теперь составляет 22%. Еще 27 июля эта ставка равнялась 25%.

Причины для оптимизма

Первой и основной причиной снижения ставки послужило существенное сокращение инфляции, то есть уменьшение темпов роста потребительских цен.

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По данным НБУ, потребительская инфляция с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне. Важную роль здесь сыграл фактор насыщения рынков продовольствия и топлива, а также снижение мировых цен на энергоносители.

Менее понятным для рядовых граждан, но оттого не менее важным фактором торможения цен стало повышение Национальным банком требований к обязательному резервированию банков. Другими словами, регулятор "руками" банков "законсервировал" часть гривневой массы в тех же банках. Расчет прост: чем меньше наличных денег у людей на руках, тем меньше они их тратят. А значит, цены на товары и услуги растут не так быстро.

А "консервировали" банки наличные деньги очень просто — повышая ставки по гривневым депозитам.

В результате выиграли все: вкладчики немного больше заработали на процентах, цены (опять же) не так быстро росли, а гривня (от того, что ее стало немного меньше в свободном доступе) — укрепилась. И, забегая вперед, стоит отметить, что теперь и бизнесу станет легче жить, потому что из-за снижения учетной ставки подешевеют банковские кредиты. Ну, по крайней мере, теоретически.

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И, возвращаясь к стабильности курса гривни, способствовали этому также меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору. Курсовой фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции как напрямую через цены на товары, так и косвенно — из-за улучшения ожиданий.

Кстати, на ожидания положительно повлиял тот фактор, что Национальный банк с начала года не напечатал ни одной гривни для финансирования дефицита государственного бюджета.

Напомним, в январе 2022 года Национальный банк повысил учетную ставку до 10%. В начале войны она оставалась неизменной. Однако 3 июня прошлого года НБУ резко повысил ключевую ставку до 25%.