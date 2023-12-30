Чому санкції проти Росії не працюють і як це змінити

Прапор РФ за колючим дротом. Фото: Радіо Свобода

Країни Європейського союзу та G7 почали запроваджувати санкції проти Росії з перших днів військової агресії в Україні. Але, незважаючи на те, що санкції проти РФ діють вже майже два роки, їхня ефективність виявилася меншою, ніж очікувалося.

Про те, чому санкції проти Росії майже не працюють, та як можна посилити їхній ефект, розповіли у РБК-Україна.

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З лютого 2023 року вже було прийнято 12 санкційних пакетів, що викликало виключення Росії з числа багатьох міжнародних організацій та обмеження торгових та фінансових відносин. Персональні санкції також застосовувалися до топ-чиновників та великих бізнесменів.

За перші 10 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія стала об'єктом 2778 санкцій, що загалом становить 5530 санкцій. Це перевищує кількість санкцій, що були введені проти Ірану протягом 10 років (3616 санкцій). На сьогоднішній день після введення 12-го санкційного пакету загальна кількість санкцій наблизилася до 19 тисяч.

Тиск на РФ у 2022 році посилювався майже щомісяця — було прийнято 9 санкційних пакетів. Обмеження зачіпали найбільші банки РФ та промислові підприємства, орієнтовані на імпорт. Ефект від санкцій був відчутний, але не настільки сильний, як очікувалося. Санкції мали зупинити війну, але Москві вдалося адаптуватися та продовжувати активні бойові дії.

Економічні показники Росії також відображають вплив санкцій. У 2022 році ВВП скоротився на 2,1%, інфляція зросла до 12%. Сектори авіаперевезень, чорної металургії та телекомунікацій найбільше постраждали. Однак збільшення прибутків від експорту енергоресурсів допомогло стримувати негативний вплив.

Газопостачання до ЄС зменшилося, але ціни на газ та нафту значно зросли. Це призвело до складнощів для ряду країн, але для РФ це означало збільшення доходів від експорту енергоресурсів. Знизився рівень безробіття, але це відбувається в основному за рахунок активізації військової промисловості.

Хоча економіка Росії відновлюється, це не можна розцінювати як економічний прорив. Зростання ВВП визначається переважно активністю військової галузі. Позитивні економічні показники є відносними, адже економіка вирішальною мірою залежить від експорту енергоресурсів. Прогнози Світового банку показують, що економічне зростання РФ залишатиметься слабким, зокрема 1,1% середньорічно протягом 2024-2025 років, через обмеженість потужностей та технологій через санкції.

Як західним партнерам України підсилити ефект від санкцій проти РФ

Наразі єдиний засіб економічного стримування агресії Росії — це санкції. Проте темпи їх застосування суттєво сповільнилися, цього року прийнято лише 3 санкційні пакети проти агресора. Важливо відзначити, що нові санкції ймовірно не принесуть того економічного ефекту, який був у 2022 році.

Ефективність 12-ти пакетів санкцій була оцінена позитивно, але українська сторона висловила певне незадоволення. Радник глави Офісу президента Владислав Власюк висловив сподівання, що такі заходи будуть прийматися регулярно.

Обмеження у співпраці з РФ в атомній сфері для Європи становлять ризик, оскільки деякі країни ЄС мають щільну інтеграцію з російською компанією "Росатом". Розрив цих зв'язків може мати негативний ефект, тому Європа утримується від запровадження санкцій в атомній сфері.

На сьогоднішній день санкції застосовано в практично всіх напрямках, які могли б призвести до відчутних негативних наслідків для РФ. Проте, за словами експертів, не завжди ці заходи були ефективними. Вони вважають, що є необхідність посилити існуючі санкції та розглядати можливість їх розширення, наприклад, повне обрубування Росії від SWIFT.

Крім цього, експерти вважають, що важливо посилити контроль за дотриманням санкцій і, можливо, розглянути можливість введення обмежень для країн, які допомагають Росії у обході цих заборон. Насамперед обходити санкції Росії допомагають Туреччина, Вірменія та країни Середньої Азії, такі як Казахстан, Узбекистан та Киргизстан. Ці держави, після введення санкцій проти РФ, значно збільшили обсяги імпорту із Європи та експорту до Росії. Такі постачання здійснюються через території Білорусі та Грузії.

Як ЄС плануює підсилити тиск на Росію

У 2024 році Європейський Союз розглядає можливість встановлення кримінальної відповідальності за порушення санкцій, і вже підготовлений проект відповідного закону. Цей документ передбачає необхідність схвалення країнами-членами та подальше ухвалення Радою та Європейським парламентом.

У рамках запропонованих змін до кримінальних правил планується включення таких дій до списку кримінальних злочинів:

Допомога особам, що перебувають під санкціями, в ухиленні від заборон на поїздки.

Укладення угод та торгівля з особами, що перебувають під санкціями.

Надання фінансових послуг особам, що перебувають під санкціями.

Крім того, планується внесення до списку кримінальних злочинів таких дій:

Підбурювання до порушення санкцій.

Активна допомога в ухиленні від обмежень.

Надання сприяння в укладенні угод та торгівлі з суб'єктами санкцій.

За це передбачено покарання у вигляді штрафу або тюремного ув'язнення на строк від 1 року, залежно від ступеня важкості порушення. Введення посилення відповідальності за порушення санкцій має на меті підсилити ефективність їх застосування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України назвали кількість запроваджених Президентом України Володимиром Зеленським санкцій. Так, за 2023 рік голова держави видав 37 указів щодо обмежень проти 7,7 тисячі осіб.

Також ми писали про те, що 18 грудня, Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції. А 22 грудня Президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.