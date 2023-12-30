Почему санкции против России не работают и как это изменить

Флаг РФ за колючей проволокой. Фото: Радио Свобода

Страны Европейского союза и G7 начали вводить санкции в отношении России с первых дней военной агрессии в Украине. Но, несмотря на то, что санкции против РФ действуют уже почти два года, их эффективность оказалась меньше, чем ожидалось.

О том, почему санкции против России почти не работают и как можно усилить их эффект, рассказали в РБК-Украина.

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С февраля 2023 года уже было принято 12 санкционных пакетов, что вызвало исключение России из числа многих международных организаций и ограничение торговых и финансовых отношений. Персональные санкции также применялись к топ-чиновникам и крупным бизнесменам.

За первые 10 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия стала объектом 2778 санкций, что составляет 5530 санкций. Это превышает количество санкций, введенных против Ирана в течение 10 лет (3616 санкций). На сегодняшний день после введения 12-го санкционного пакета общее количество санкций приблизилось к 19 тысячам.

Давление на РФ в 2022 году усиливалось почти ежемесячно — было принято 9 санкционных пакетов. Ограничения затрагивали крупнейшие банки РФ и промышленные предприятия, ориентированные на импорт. Эффект от санкций был ощутим, но не столь силен, как ожидалось. Санкции должны были остановить войну, но Москве удалось адаптироваться и продолжать активные боевые действия.

Экономические показатели России также отражают влияние санкций. В 2022 году ВВП сократился на 2,1%, инфляция выросла до 12%. Секторы авиаперевозок, черной металлургии и телекоммуникаций больше всего пострадали. Однако увеличение доходов от экспорта энергоресурсов помогло сдерживать негативное влияние.

Газоснабжение в ЕС уменьшилось, но цены на газ и нефть значительно выросли. Это привело к сложностям ряда стран, но для РФ это означало увеличение доходов от экспорта энергоресурсов. Снизился уровень безработицы, но это происходит в основном за счет активизации военной индустрии.

Хотя экономика России восстанавливается, это нельзя рассматривать как экономический прорыв. Рост ВВП определяется в основном активностью военной отрасли. Положительные экономические показатели относительны, ведь экономика в решающей степени зависит от экспорта энергоресурсов. Прогнозы Всемирного банка показывают, что экономический рост РФ будет оставаться слабым, в том числе 1,1% среднегодово в течение 2024-2025 годов из-за ограниченности мощностей и технологий из-за санкций.

Как западным партнерам Украины усилить эффект от санкций против РФ

Единственное средство экономического сдерживания агрессии России — это санкции. Однако темпы их применения существенно замедлились, в этом году принято только 3 санкционных пакета против агрессора. Важно отметить, что новые санкции, вероятно, не принесут того экономического эффекта, который был в 2022 году.

Эффективность 12 пакетов санкций была оценена положительно, но украинская сторона выразила определенное недовольство. Советник главы офиса президента Владислав Власюк выразил надежду, что такие мероприятия будут приниматься регулярно.

Ограничения в сотрудничестве с РФ в атомной сфере для Европы представляют риск, поскольку некоторые страны ЕС обладают плотной интеграцией с российской компанией "Росатом". Разрыв этих связей может оказать негативный эффект, поэтому Европа воздерживается от введения санкций в атомной сфере.

На сегодняшний день санкции применены практически во всех направлениях, которые могли бы привести к ощутимым негативным последствиям для РФ. Однако, по словам экспертов, не всегда эти меры были эффективными. Они считают, что необходимо усилить существующие санкции и рассматривать возможность их расширения, например, полное оотключение России от SWIFT.

Кроме того, эксперты считают, что важно усилить контроль за соблюдением санкций и, возможно, рассмотреть возможность введения ограничений для стран, помогающих России в обходе этих запретов. В первую очередь, обходить санкции России помогают Турция, Армения и страны Средней Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Эти государства после введения санкций против РФ значительно увеличили объемы импорта из Европы и экспорта в Россию. Такие поставки осуществляются через территорию Беларуси и Грузии.

Как ЕС планирует усилить давление на Россию

В 2024 году Европейский Союз рассматривает возможность установления уголовной ответственности за нарушение санкций и уже подготовлен проект соответствующего закона. Этот документ предусматривает необходимость одобрения странами-членами и последующее принятие Советом и Европейским парламентом.

В рамках предложенных изменений в уголовные правила планируется включение следующих действий в список уголовных преступлений:

Помощь находящимся под санкциями лицам в уклонении от запретов на поездки.

Заключение сделок и торговля с находящимися под санкциями лицами.

Предоставление финансовых услуг находящимся под санкциям лицам.

Кроме того, планируется внесение в список уголовных преступлений следующих действий:

Подстрекательство к нарушению санкций.

Активная помощь в уклонении от ограничений.

Содействие в заключении сделок и торговли с субъектами санкций.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком от 1 года, в зависимости от степени тяжести нарушения. Введение усиления ответственности за нарушение санкций призвано усилить эффективность их применения.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины было названо количество введенных Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций. Так, за 2023 год глава государства издал 37 указов по ограничениям против 7,7 тысяч человек.

Также мы писали о том, что 18 декабря Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции. А 22 декабря Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о том, что финансируют поставки товаров для российской армии.