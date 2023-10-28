Нафтогаз прорахував ризики на випадок нестачі газу взимку — як діятимуть

Працівник газової сфери. Фото: Укргазвидобування

Керівник НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповів, чи вистачить запасів природного газу на період майбутнього опалювального сезону 2023-2024. Також оприлюднив план дій на випадок ризиків.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Резерви газу та план дій на зиму

Як зазначив Олексій Чернишов, зараз у підземних газосховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів "блакитного палива". Цього обсягу на даному етапі вистачає. Однак мають намір наростити використання електроенергії. Щоб убезпечитись від ризиків — створили відповідний резерв.

"Чи багато, чи мало цього? Безумовно, цього достатньо, щоб входити в цю зиму. Цього достатньо, щоб упевнено рухатися вперед... Так, ми передбачаємо збільшення використання саме електрики, електрогенерацію. Нами створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього", — зауважив він.

Більше того — Україна надалі займається власним видобутком газу. Цьогоріч має "історичний шанс" пройти зими без імпортного ресурсу.

Також запевнив, що в Нафтогазі розробили різні сценарії реагування на випадок нестачі "блакитного палива" власного видобутку. У крайньому разі — можуть скористатися правом закупити ресурс за кордоном.

"Ми сьогодні є частиною єдиної європейської родини. Україна є частиною енергетичного комплексу, я б так навіть сказав... У нас є можливість додаткового імпорту, якщо це знадобиться... Якщо знадобиться це зробити, то йтиметься про європейських трейдерів", — додав керівник НАК.

Минулого року обсяг запасів газу в ПСГ на початок листопада становив 14,7 млрд кубометрів. Цього було достатньо для проходження зими.

Які будуть тарифи взимку

Раніше в Нафтогазі заявили про необхідність якомога раніше здійснити перехід країни на ринкові тарифи. Водночас майбутньої зими українці платитимуть за газ за фіксованими тарифами. Також в країні встановлено мораторій на підвищення комунальних тарифів: на опалення та "блакитне паливо". Відтак, ціна на природний газ залишиться незмінною: 7,96 грн за один кубометр.

До питання підвищення цін повернуться після опалювального сезону 2023-2024 років.

"Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще... Ми маємо повернутися до цієї розмови. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно", — наголосив Олексій Чернишов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти прокоментували наміри НЕК "Укренерго" вдвічі підвищити тарифи на передачу та диспетчеризацію електричної енергії. Зокрема, назвали можливі ризики від таких дій для важливої галузі — оборонної промисловості.

Також ми писали, що на думку експертів, українська енергетична інфраструктура у зв'язку з нестачею надлишкових потужностей та запасного обладнання цього року менш надійна та вразливіша, ніж було минулої зими.