Нафтогаз просчитал риски на случай нехватки газа зимой — как будут действовать

Работник газовой сферы. Фото: Укргаздобыча

Руководитель НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев рассказал, хватит ли запасов природного газа на период предстоящего отопительного сезона 2023-2024. Также обнародовал план действий на случай рисков.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

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Резервы газа и план действий на зиму

Как отметил Алексей Чернышев, сейчас в подземных газохранилищах хранится 16 миллиардов кубометров "голубого топлива". Этого объема на данном этапе достаточно. Однако намерены нарастить использование электроэнергии. Чтобы обезопасить себя от рисков — создали соответствующий резерв.

"Много ли или мало этого? Безусловно, этого достаточно, чтобы входить в эту зиму. Этого достаточно, чтобы уверенно двигаться вперед... Да, мы предполагаем увеличение использования именно электричества, электрогенерации. Нами создан соответствующий резерв под подобные риски, поэтому мы готовы к этому", — заметил он.

Более того, Украина продолжает заниматься собственной добычей газа. В этом году имеет "исторический шанс" пройти зиму без импортного ресурса

Также заверил, что в Нафтогазе разработали разные сценарии реагирования на случай нехватки "голубого топлива" собственной добычи. В крайнем случае — могут воспользоваться правом закупить ресурс за границей.

"Мы сегодня являемся частью единой европейской семьи. Украина является частью энергетического комплекса, я бы так даже сказал... У нас есть возможность дополнительного импорта, если это понадобится... Если понадобится это сделать, то речь пойдет о европейских трейдерах", — добавил руководитель НАК.

В прошлом году объем запасов газа в ПХГ на начало ноября составил 14,7 млрд кубометров. Этого было достаточно для прохождения зимы.

Какие будут тарифы зимой

Ранее в Нафтогазе заявили о необходимости как можно раньше совершить переход страны на рыночные тарифы. В то же время предстоящей зимой украинцы будут платить за газ по фиксированным тарифам. Также в стране установлен мораторий на повышение коммунальных тарифов: на отопление и "голубое топливо". Следовательно, цена на природный газ останется неизменной: 7,96 грн за один кубометр.

К вопросу повышения цен вернутся после отопительного сезона 2023-2024 годов.

"Мое личное мнение состоит в том, что чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше... Мы должны вернуться к этому разговору. Безусловно, мы должны защитить население, защитить города, поэтому преждевременно об этом говорить сейчас. Но при условной стабилизации социально -экономической жизни мы должны провести эту реформу немедленно", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прокомментировали намерения НЭК "Укрэнерго" вдвое повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электрической энергии. В частности, назвали возможные риски от таких действий для важной отрасли — оборонной промышленности.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, украинская энергетическая инфраструктура в связи с нехваткой избыточных мощностей и запасного оборудования в этом году менее надежна и уязвима, чем было прошлой зимой.