Як зекономити світло і воду: 12 способів

Економити зовсім не складно! Фото: Pexels

Побувавши у Європі українські біженці переконалися в тому, що європейці вважають економію комунальних послуг не розкішшю, а головним засобом збереження бюджету. Далі розповімо про те, які хитрощі допоможуть зменшити цифри у платіжках за світло і воду.

Як зменшити платіжки на воду?

Якщо ви вважаєте що єдиний спосіб зекономити світло — це вимикати його, коли виходите з кімнати, то наступні поради точно вам знадобляться.

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Використовуйте енергоощадні лампочки. Придбайте лампи настільного світла та підлогові лампи — це допоможе рідше вмикати центральне освітлення. Встановіть датчики руху — ці механізми будуть автоматично вимикати світло коли приміщення порожнє. Використовуйте світлі кольори — світлі стіни й підлога краще відбивають світло. Використовуйте розетки з вимикачами — ці механізми дозволять вимикати підключені до них прилади без необхідності відключення їх від електромережі. Використовуйте LED стрічки для підсвічування кухонних шаф, вітрин, підлоги та інших місць. Регулятори напруги дозволять зменшити напругу в електромережі, що може знизити споживання електроенергії.

Як зекономити на комуналці? Фото: Pexels

Як зекономити воду?

Якщо ви любите довго стояти під душем це ще не означає, що ви приречені платити за воду більше. Далі порадимо що робити для того, аби витрачати на комуналку менше.

Змініть поведінку при використанні води й почніть уважно стежити за своїми звичками. Наприклад, замість того, щоб довгий час тримати воду під час чищення зубів почніть закривати кран в той час, поки не використовуєте його. Використовуйте економні пристрої для водопостачання: душові головки, змішувачі для раковин, унітази зі зменшеною потужністю й інш. Встановіть кран з фільтром, що дозволить використовувати воду без зайвих витрат. Використовуйте дощоприймачі та системи збору дощової води. Такою водою можна буде поливати рослини чи мити автомобіль. Переконайтеся, що всі крани та водопроводи у вашому будинку не течуть: витік води може суттєво збільшити витрати на воду. Пральні та посудомийні машини використовують багато води, тому зменшення часу їх використання може виявитися дуже корисним. Наприклад, посудомийну машину варто запускати лише тоді, коли вона заповнена повністю, а пральну машину варто використовувати в економному режимі.

Пам’ятайте — економія може суттєво зменшити суму, яку вам постійно доводиться витрачати на комуналку, а витрати на додаткові механізми швидко себе виправдають! До речі, нещодавно ми писали що в той час, як нам доводиться піклуватися про комуналку, колись нашим бабусям і дідусям доводилося хвилюватися про те, де брати воду і як помитися. Яке щастя, що ці часи минули!