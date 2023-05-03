Как сэкономить свет и воду: 12 способов

Экономить совсем не сложно! Фото: Pexels

Побывав в Европе, украинские беженцы убедились в том, что европейцы считают экономию коммунальных услуг не роскошью, а главным средством сохранения бюджета. Далее расскажем о том, какие уловки помогут уменьшить цифры в платежках за свет и воду.

Как снизить платежки на воду?

Если вы считаете, что единственный способ сэкономить свет — это выключать его, когда выходите из комнаты, то следующие советы точно вам понадобятся.

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1. Используйте энергосберегающие лампочки. Приобретите лампы настольного света и напольные лампы — это поможет реже включать центральное освещение.

2. Установите датчики движения — эти механизмы будут автоматически выключать свет когда в помещении никого не будет.

3. Используйте светлые цвета — светлые стены и пол лучше отражают свет.

4. Используйте розетки с выключателями — эти механизмы позволят выключать подключенные к ним приборы без необходимости отключения их от электросети.

5. Используйте LED ленты для подсветки кухонных шкафов, витрин, полов и других мест.

6. Регуляторы напряжения позволят снизить напряжение в электросети, что может снизить потребление электроэнергии.

Как сэкономить на коммуналке? Фото: Pexels

Как сэкономить воду?

Если вы любите долго стоять под душем это еще не значит, что вы обречены платить за воду больше. Далее посоветуем, что делать для того, чтобы тратить на коммуналку меньше.

1. Измените поведение при использовании воды и начните внимательно следить за своими привычками. К примеру, вместо того, чтобы долгое время держать воду во время чистки зубов начните закрывать кран в то время, пока не используете его.

2. Используйте экономичные устройства: душевые головки, смесители для раковин, унитазы с уменьшенной мощностью и т.д.

3. Установите кран с фильтром, позволяющим использовать воду без лишних затрат.

4. Используйте дождеприемники и системы сбора дождевой воды. Такой водой можно поливать растения или мыть автомобиль.

5. Убедитесь, что все краны и водопроводы в вашем доме не текут: утечка воды может увеличить расходы на воду.

6. Стиральные и посудомоечные машины используют много воды, поэтому уменьшение времени их использования может оказаться очень полезным. К примеру, посудомоечную машину следует запускать только тогда, когда она заполнена полностью, а стиральную машину нужно использовать в экономном режиме.

Помните — экономия может существенно снизить сумму, которую вам постоянно приходится тратить на коммуналку, а затраты на дополнительные механизмы быстро себя оправдают! Кстати, недавно мы писали что если сейчас нам приходится заботиться о коммуналке, то нашим бабушкам и дедушкам приходилось волноваться о том, где брать воду и как помыться. Какое счастье, что это время прошло!