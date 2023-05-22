Тарифи на електроенергію: для кого здорожчає

Тарифи на комуналку. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів готується до перегляду тарифів на електрику для населення. Рішення про підвищення тарифів може в першу чергу стосуватися заможних громадян, тобто здорожчає для тих, хто використовує більше.

Прогнози в цифрах ексклюзивно для Новини.LIVE розповів член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"За даними Міністерства енергетики, понад 75% населення України споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць, це перш за все стосується незахищених верств населення. Хто перший відчує підвищення тарифів? Переважно це стосуватиметься забезпечених громадян. Конкретні цифри про збільшення вартості електроенергії наразі не надані. В уряді також обіцяють, що зібрані кошти будуть витрачені на відновлення системи та готовність до зими", — сказав Камельчук.

Він пояснив, що Україна на сьогодні має три різних тарифи на електроенергію: два “соціальних” для населення і один ринковий для бізнесу. Для побутових споживачів, які використовують менше 250 кВт-год на місяць, стягується тариф 1,44 грн за кВт-год, тоді як ті, хто споживає більше, платять 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для підприємств включає в себе вартість електроенергії, ПДВ, тарифи на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, і перевищує 6 грн за кВт-год.

За словами Камельчука, зараз низькі тарифи для населення компенсуються за рахунок прибутків державних компаній, які продають електроенергію великим споживачам і компаніям за ринковими цінами. Кошти мали б покривати різницю між "соціальними" та ринковими тарифами.

Проте, після початку великої війни 24 лютого 2022 року, ситуація змінилася. Споживання електроенергії населенням знизилося на 20%, а бізнесом — на 40%, що призвело до дисбалансу на ринку. Це призвело до накопичення боргу в розмірі понад 30 млрд гривень, який розподілився між учасниками ринку.

"Саме тому, станом на сьогодні, Україна витрачає близько 140 млрд гривень на виконання механізму ПСО. Більшість цих коштів йде на компенсацію тарифів для заможних громадян, які можуть платити ринкову ціну за електроенергію. Це означає, що уявний житель Богданівки, що на Дніпропетровщині, або житель Червонограда, що на Львівщині платить таку саму ціну за електрику, як і власник великого бізнесу, або депутат", — сказав Камельчук.

Новий механізм щодо підвищення тарифів в уряді мають напрацювати до кінця травня.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу вночі 22 травня о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.