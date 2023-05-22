Тарифы на электроэнергию: для кого подорожает

Тарифы на коммуналку. Фото: УНИАН

Кабинет Министров готовится к пересмотру тарифов на электричество для населения. Решение о повышении тарифов может в первую очередь касаться состоятельных граждан, то есть подорожает для тех, кто использует больше.

Прогнозы в цифрах эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"По данным Министерства энергетики, более 75% населения Украины потребляют до 250 кВт-ч электроэнергии в месяц, это прежде всего касается незащищенных слоев населения. Кто первый почувствует повышение тарифов? Преимущественно это будет касаться обеспеченных граждан. Конкретные цифры об увеличении стоимости электроэнергии пока не названы. В правительстве также обещают, что собранные средства будут потрачены на восстановление системы и готовность к зиме" , — сказал Камельчук.

Он пояснил, что Украина сегодня имеет три разных тарифа на электроэнергию: два "социальных" для населения и один рыночный для бизнеса. Для бытовых потребителей, использующих менее 250 кВт-ч в месяц, взимается тариф 1,44 грн за кВт-ч, тогда как потребляющие больше платят 1,68 грн за кВт-ч.

Цена для предприятий включает в себя стоимость электроэнергии, НДС, тарифы на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку и превышает 6 грн за кВт-ч.

По словам Камельчука, сейчас низкие тарифы для населения компенсируются за счет доходов государственных компаний, продающих электроэнергию крупным потребителям и компаниям по рыночным ценам. Средства должны покрывать разницу между "социальными" и рыночными тарифами.

Однако после начала великой войны 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. Потребление электроэнергии населением снизилось на 20%, а бизнесом – на 40%, что привело к дисбалансу на рынке. Это привело к накоплению долга в размере более 30 млрд гривен, который распределился между участниками рынка.

"Именно поэтому, по состоянию на сегодняшний день, Украина тратит около 140 млрд гривен на выполнение механизма ПСО. Большинство этих средств идет на компенсацию тарифов для состоятельных граждан, которые могут платить рыночную цену за электроэнергию. Это значит, что житель Богдановки, что на Днепропетровщине, или житель Червонограда, что на Львовщине платит такую же цену за электричество, как и владелец крупного бизнеса, или депутат" , — сказал Камельчук.

Новый механизм повышения тарифов в правительстве должны наработать до конца мая.

Напомним, в результате российских обстрелов ночью 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровска 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.