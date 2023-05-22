Ціни на електроенергію: уряд планує підвищити тарифи

Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України готується до перегляду тарифів на електроенергію для населення, аби накопичити кошти для відновлення системи та підготовку до зими. Враховуючи показники використання електроенергії, тарифи стануть вищими для заможних людей, а для більшості населення збережуть "соціальний" тариф.

Про те, коли уряд планує переглядати тарифи на електроенергію і на скільки виросте ціна, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

— Чому вирішили переглянути тарифи?

— Кабінет міністрів готується до перегляду тарифів на електрику для населення. Рішення про підвищення тарифів може бути ухвалене найближчим часом. Щоправда, поки без конкретних дат. Урядовці вже пояснюють необхідність цього кроку погіршенням економічної ситуації та війною, яка спричинила збитки в енергетичній інфраструктурі країни.

Крім того, нагадаю, зараз діє система компенсації різниці в тарифах для кількох категорій споживачів, яку забезпечують державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

За даними Міністерства енергетики, понад 75% населення України споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць, це насамперед стосується незахищених верств населення.

Світло в будинку. Фото: Новини.LIVE

— Хто перший відчує підвищення тарифів?

— Переважно це стосуватиметься забезпечених громадян. Конкретні цифри про збільшення вартості електроенергії наразі не надані. В уряді також обіцяють, що зібрані кошти будуть витрачені на відновлення системи та готовність до зими.

А після стабілізації енергетичної системи, яка постраждала від терористичних атак, українська влада також розглядає можливі сценарії перегляду тарифів на електроенергію для населення.

Ремонт енергосистеми. Фото: ДТЕК

Кажучи про систему збору тарифів, Україна на сьогодні має три різних тарифи на електроенергію: два "соціальних" для населення і один ринковий для бізнесу.

— Що зміниться у цифрах?

— Для побутових споживачів, які використовують менше 250 кВт-год на місяць, стягується тариф 1,44 грн за кВт-год, тоді як ті, хто споживає більше, платять 1,68 грн за кВт-год. Ціна для підприємств поєднує в собі вартість електроенергії, ПДВ, тарифи на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, і перевищує 6 грн за кВт-год.

Збереження низьких тарифів для населення забезпечує система "забезпечення загальносуспільних інтересів", але якщо уряд не досягне консенсусу щодо перегляду тарифів до цієї дати, її можуть змінити.

Засідання уряду. Фото: Кабінет міністрів України

Отже, тепер все залежить від консолідації урядовців. Але поки що, згідно з цим механізмом, низькі тарифи для населення компенсуються за рахунок прибутків державних компаній, які продають електроенергію великим споживачам і компаніям за ринковими цінами. Кошти мали б покривати різницю між "соціальними" та ринковими тарифами.

Проте, після початку великої війни 24 лютого 2022 року, ситуація змінилася. Споживання електроенергії населенням знизилося на 20%, а бізнесом — на 40%, що призвело до дисбалансу на ринку. Це призвело до накопичення боргу в розмірі понад 30 млрд гривень, який розподілився між учасниками ринку.

Саме тому, станом на сьогодні, Україна витрачає близько 140 млрд гривень на виконання механізму ПСО. Більшість цих коштів йде на компенсацію тарифів для заможних громадян, які можуть платити ринкову ціну за електроенергію.

Це означає, що уявний житель Богданівки, що на Дніпропетровщині, або житель Червонограда, що на Львівщині, платить таку саму ціну за електрику, як і власник великого бізнесу, або депутат.

Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Щодо перегляду тарифів, наразі робочі групи Кабінету міністрів, Міністерства енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, працюють над розробкою пропозицій щодо перегляду тарифів.

Але до ухвалення Кабміном остаточного рішення, чинний механізм ПСО продовжено до кінця місяця, тож в уряду лишається майже два тижні, аби запропонувати новий механізм.

— Які варіанти зміни тарифу можливі?

— План "А" уже відомий. Одним з варіантів перегляду тарифів може стати розмежування споживачів на дві категорії в залежності від щомісячного споживання електроенергії.

Для заможних споживачів, які використовують понад 1 тисячу кіловат-годин на місяць, розглядається встановлення тарифу у межах 6-6,2 гривень за кВт-год, що може залишитися стабільним на тривалий період.

Щодо користувачів із споживанням до 1 тисячі кіловат-годин, тривають консультації щодо можливого збільшення тарифу на 30-40%, але можливий такий варіант, що тариф залишиться на поточному рівні.