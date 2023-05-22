Цены на электроэнергию: правительство планирует повысить тарифы

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров готовится к пересмотру тарифов на электроэнергию для населения, чтобы накопить средства для восстановления системы и подготовку к зиме. Учитывая показатели использования электроэнергии, тарифы станут выше для состоятельных людей, а для большинства населения сохранят "социальный" тариф.

О том, когда правительство планирует пересматривать тарифы на электроэнергию и на сколько вырастет цена, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

— Почему решили пересмотреть тарифы?

— Кабинет министров готовится к пересмотру тарифов на электричество для населения. Решение о повышении тарифов может быть принято в ближайшее время. Правда, пока без конкретных дат. Чиновники уже объясняют необходимость этого шага ухудшением экономической ситуации и войной, повлекшей ущерб в энергетической инфраструктуре страны.

Кроме того, сейчас действует система компенсации разницы в тарифах для нескольких категорий потребителей, которую обеспечивают государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

По данным Министерства энергетики, более 75% населения Украины потребляют до 250 кВтч электроэнергии в месяц, это прежде всего касается незащищенных слоев населения.

Свет в доме. Фото: Новини.LIVE

— Кто первый почувствует повышение тарифов?

— Преимущественно это касается обеспеченных граждан. Конкретные цифры об увеличении стоимости электроэнергии пока не предоставлены. В правительстве также обещают, что собранные средства будут израсходованы на восстановление системы и готовность к зиме.

А после стабилизации энергетической системы, пострадавшей от террористических атак, украинские власти также рассматривают возможные сценарии пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

Ремонт энергосистем. Фото: ДТЭК

Говоря о системе сбора тарифов, Украина на сегодняшний день имеет три разных тарифа на электроэнергию: два "социальных" для населения и один рыночный для бизнеса.

— Что изменится в цифрах?

— Для бытовых потребителей, которые используют менее 250 кВт-ч в месяц, взимается тариф 1,44 грн за кВт-ч, тогда как те, кто потребляет больше, платят 1,68 грн за кВт-ч. Цена для предприятий включает в себя стоимость электроэнергии, НДС, тарифы на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку и превышает 6 грн за кВт-ч.

Сохранение низких тарифов для населения обеспечивает система "обеспечения общеобщественных интересов", но если правительство не достигнет консенсуса по пересмотру тарифов до этой даты, ее могут изменить.

Заседание правительства. Фото: Кабинет министров Украины

Теперь все зависит от консолидации чиновников. Но пока, согласно этому механизму, низкие тарифы для населения компенсируются за счет доходов государственных компаний, продающих электроэнергию крупным потребителям и компаниям по рыночным ценам. Средства должны покрывать разницу между "социальными" и рыночными тарифами.

Однако после начала великой войны 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. Потребление электроэнергии населением снизилось на 20%, а бизнесом — на 40%, что привело к дисбалансу на рынке. Это привело к накоплению долга в размере более 30 млрд гривен, который распределился между участниками рынка.

Именно поэтому, по состоянию на сегодняшний день, Украина тратит около 140 млрд гривен на выполнение механизма ПСО. Большинство этих средств уходит на компенсацию тарифов для состоятельных граждан, которые могут платить рыночную цену за электроэнергию.

Это означает, что воображаемый житель Богдановки на Днепропетровщине или житель Червонограда, что на Львовщине, платит такую же цену за электричество, как и владелец крупного бизнеса, или депутат.

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Относительно пересмотра тарифов, рабочие группы Кабинета министров, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, работают над разработкой предложений по пересмотру тарифов.

Но до принятия Кабмином окончательного решения, действующий механизм ПСО продлен до конца месяца, поэтому у правительства остается почти две недели, чтобы предложить новый механизм.

— Какие варианты изменения тарифа возможны?

— План "А" уже известен. Одним из вариантов пересмотра тарифов может стать разграничение потребителей на две категории, в зависимости от ежемесячного потребления электроэнергии.

Для состоятельных потребителей, которые используют более 1 тысячи киловатт-часов в месяц, рассматривается установление тарифа в пределах 6-6,2 гривен за кВт-ч, что может остаться стабильным на длительный период.

Что касается потребителей с потреблением до 1 тысячи киловатт-часов, продолжаются консультации по возможному увеличению тарифа на 30-40%, но возможен вариант, что тариф останется на текущем уровне.