Опалювальний сезон-2023: коли будуть гарячими батареї

Жінка гріється біля батареї. Фото: Google

З настанням холодів все частіше виникає питання, коли стануть гарячими батареї в оселях українців. Чи вистачить газу для обігріву помешкань? Та чи готова взагалі енергетична система країни до чергового бекауту?

Новини.LIVE зібрали всю інформацію з цього приводу.

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Опалювальний сезон-2023

Відомо, що рішення про початок опалювального сезону ухвалює місцева влада. При цому вона враховує погодні умови, технічні вимоги, будівельні стандарти, а також державні санітарні норми. Зазвичай тепло українцям дають ближче до 15 жовтня, але ця дата може коригуватися.

Як повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, до опалювального сезону 2023-2024 року Україна буде технічно готова до 1 жовтня.

Також у міністерстві енергетики заявили, що станом на 22 серпня в підземні сховища закачали вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. У випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики там розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.