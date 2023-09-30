Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Отопительный сезон-2023: когда будут горячими батареи arrow

Отопительный сезон-2023: когда будут горячими батареи

30 сентября 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отопительный сезон-2023: когда будут горячими батареи
Женщина греется у батареи. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С наступлением холодов все чаще возникает вопрос, когда станут горячими батареи в домах украинцев. Хватит ли газа для обогрева помещений? Готова ли вообще энергетическая система страны к очередному бекауту?

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот счет.

Читайте также:

Отопительный сезон-2023

Известно, что решение о начале отопительного сезона принимают местные власти. При этом они учитывают погодные условия, технические требования, строительные стандарты, а также государственные санитарные нормы. Обычно тепло украинцам дают ближе к 15 октября, но эта дата может корректироваться.

Как сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, к отопительному сезону 2023-2024 Украина будет технически готова к 1 октября.

Также в министерстве энергетики заявили, что на 22 августа в подземные хранилища закачали уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. В случае повторного обстрела энергообъектов энергетики там понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз