Отопительный сезон-2023: когда будут горячими батареи

Женщина греется у батареи. Фото: Google

С наступлением холодов все чаще возникает вопрос, когда станут горячими батареи в домах украинцев. Хватит ли газа для обогрева помещений? Готова ли вообще энергетическая система страны к очередному бекауту?

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот счет.

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Отопительный сезон-2023

Известно, что решение о начале отопительного сезона принимают местные власти. При этом они учитывают погодные условия, технические требования, строительные стандарты, а также государственные санитарные нормы. Обычно тепло украинцам дают ближе к 15 октября, но эта дата может корректироваться.

Как сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, к отопительному сезону 2023-2024 Украина будет технически готова к 1 октября.

Также в министерстве энергетики заявили, что на 22 августа в подземные хранилища закачали уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. В случае повторного обстрела энергообъектов энергетики там понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.