Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Президент Зеленський підписав рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми до зими arrow

Президент Зеленський підписав рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми до зими

7 листопада 2023 16:40
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Президент Зеленський підписав рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми до зими
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання  дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

Читайте також:

Посилення стійкості енергосистеми

Україна активно готується до другої воєнної зими. У рамках підготовки було прийнято рішення про посилення стійкості енергосистеми. 

Йдеться про рішення РНБО України від 7 листопада 2023 року "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

У рамках цього було прийнято рішення протягом місяця погасити заборгованості державних та комунальних підприємств критичної інфраструктури перед постачальниками та реконструювати теплоелектроцентралей "Нафтогазу". 

А також забезпечити гарантовані постачання вуглеводнів з Каспійського регіону в Україну. 

До того ж, мають опрацювати питання щодо державного стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах та збільшення пропускної здатності газотранспортної системи України для забезпечення імпорту та зберігання природного газу. 

Мають також розглянути встановлення нульової квоти на експорт газу українського походження на 2024 рік. 

Усі ці кроки націлені на максимально раціональне використання електроенергії, недопущення критичної ситуації з постачанням та стійкості енергетичної системи. 

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі