Президент Зеленський підписав рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми до зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Читайте також:

Посилення стійкості енергосистеми

Україна активно готується до другої воєнної зими. У рамках підготовки було прийнято рішення про посилення стійкості енергосистеми.

Йдеться про рішення РНБО України від 7 листопада 2023 року "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

У рамках цього було прийнято рішення протягом місяця погасити заборгованості державних та комунальних підприємств критичної інфраструктури перед постачальниками та реконструювати теплоелектроцентралей "Нафтогазу".

А також забезпечити гарантовані постачання вуглеводнів з Каспійського регіону в Україну.

До того ж, мають опрацювати питання щодо державного стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах та збільшення пропускної здатності газотранспортної системи України для забезпечення імпорту та зберігання природного газу.

Мають також розглянути встановлення нульової квоти на експорт газу українського походження на 2024 рік.

Усі ці кроки націлені на максимально раціональне використання електроенергії, недопущення критичної ситуації з постачанням та стійкості енергетичної системи.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.