Президент Зеленский подписал решение СНБО об усилении устойчивости энергосистемы к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Усиление устойчивости энергосистемы

Украина активно готовится ко второй военной зиме. В рамках подготовки было принято решение об усилении устойчивости энергосистемы.

Речь идет о решении СНБО Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

В рамках этого было принято решение в течение месяца погасить задолженности государственных и коммунальных предприятий критической инфраструктуры перед поставщиками и реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаза".

А также обеспечить гарантированные поставки углеводородов из Каспийского региона в Украину.

К тому же должны проработать вопросы государственного стимулирования строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах и увеличения пропускной способности газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта и хранения природного газа.

Должны также рассмотреть установление нулевой квоты на экспорт газа украинского происхождения на 2024 год.

Все эти шаги нацелены на максимально рациональное использование электроэнергии, недопущение критической ситуации со снабжением и обеспечение устойчивости энергетической системы.

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света – украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.