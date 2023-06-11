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Стало відомо, хто має платити за перевірку лічильників газу

11 червня 2023 15:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хто має платити за перевірку лічильників газу
Лічильник газу. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно в Україні відновили перевірку газових лічильників. Стало відомо, що витрати, які стосуються цієї перевірки, закладені у тариф на послуги з розподілу газу. 

Про це повідомляє експерт-консультант видання "ГазПравда" Катерина Плотнікова

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За її словами, перевірка лічильників газу здійснюється за рахунок облгазу, незалежно від власника лічильника: облгаз чи споживач. До послуг також входить демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та ремонт. 

Експертка наголосила, що витрати облгазів закладені при цьому у тариф. 

"Щоб переконатися в цьому, достатньо ознайомитися зі структурою чинного тарифу вашого облгазу, яка є окремим додатком до затвердженої ухвали НКРЕКУ", — каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Українські військові та ветерани війни, які мають посвідчення учасника бойових дій можуть розраховувати на низку пільг, зокрема на житлово-комунальні послуги. Як їх легко оформити — детально розповіли в Пенсійному фонді України.

Також ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

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