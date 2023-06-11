Хто має платити за перевірку лічильників газу

Лічильник газу. Фото: google

Нещодавно в Україні відновили перевірку газових лічильників. Стало відомо, що витрати, які стосуються цієї перевірки, закладені у тариф на послуги з розподілу газу.

Про це повідомляє експерт-консультант видання "ГазПравда" Катерина Плотнікова.

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За її словами, перевірка лічильників газу здійснюється за рахунок облгазу, незалежно від власника лічильника: облгаз чи споживач. До послуг також входить демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та ремонт.

Експертка наголосила, що витрати облгазів закладені при цьому у тариф.

"Щоб переконатися в цьому, достатньо ознайомитися зі структурою чинного тарифу вашого облгазу, яка є окремим додатком до затвердженої ухвали НКРЕКУ", — каже вона.

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