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Стало известно, кто должен платить за проверку счетчиков газа

11 июня 2023 15:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кто должен платить за проверку счетчиков газа
Счетчик газа. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Не так давно в Украине возобновили проверку газовых счетчиков. Стало известно, что расходы, относящиеся к этой проверке, заложены в тариф на услуги по распределению газа.

Об этом сообщает эксперт-консультант издания "ГазПравда" Екатерина Плотникова.

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По ее словам, проверка счетчиков газа осуществляется за счет облгаза, независимо от владельца счетчика: облгаза или потребителя. К услугам также входит демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт.

Эксперт подчеркнула, что расходы облгазов заложены при этом в тариф.

"Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со структурой действующего тарифа вашего облгаза, которая является отдельным приложением к утвержденному определению НКРЭКА", — говорит она.

Напомним, ранее мы писали, что Украинские военные и ветераны войны, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе на жилищно-коммунальные услуги. Как их легко оформить — подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

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