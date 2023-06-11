Кто должен платить за проверку счетчиков газа

Счетчик газа. Фото: google

Не так давно в Украине возобновили проверку газовых счетчиков. Стало известно, что расходы, относящиеся к этой проверке, заложены в тариф на услуги по распределению газа.

Об этом сообщает эксперт-консультант издания "ГазПравда" Екатерина Плотникова.

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По ее словам, проверка счетчиков газа осуществляется за счет облгаза, независимо от владельца счетчика: облгаза или потребителя. К услугам также входит демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт.

Эксперт подчеркнула, что расходы облгазов заложены при этом в тариф.

"Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со структурой действующего тарифа вашего облгаза, которая является отдельным приложением к утвержденному определению НКРЭКА", — говорит она.

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