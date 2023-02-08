Тарифи на газ — які ціни у лютому у газопостачальників

Найвища пропозиція у 28,99 грн від компанії "СвітлоГаз"

В Україні близько 98% споживачів газу одержують ресурс за фіксованою ціною у 7,96 грн за один кубометр газу від "Нафтогазу", що уберігає від стрімких коливань вартості на європейських ринках. Однак, решта користуються послугами дев'яти газопостачальників, тариф яких коливається від 7,80 до 28,99 грн.

Про те, які ціни пропонують українцям у лютому, повідомляє профільне видання "Газправда".

Які тарифи на газ у лютому

За даними моніторингу, найвища пропозиція у 28,99 грн за один кубометр газу у компанії "СвітлоГаз", а найнижча у 7,80 — в "Еру людям" та "ETG.UA". Також низка газопостачальників пропонують тариф нижче 8 грн за один кубометр.

Тарифи нижчі 8 гривень за один куб:

"Еру Людям" — 7,70 грн за кубометр газу;

"Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр газу;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газу;

"Полтавагаз Збут" — 7,99 грн за кубометр газу;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,79 грн за кубометр газу.

Чи зростуть тарифи

В Україні заморожені тарифи на період воєнного часу на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання);

послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води.

Якщо домогосподарство має річний контракт на "блакитне паливо", то передбачений у ньому тариф діятиме протягом усього періоду військового стану та ще пів року після його завершення. Проте у податковому комітеті Верховної Ради заявили, що після опалювального сезону тарифи на природний газ можуть переглянути, адже вони невиправдано низькі.

Націоналізована "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Вартість "блакитного палива" серед усіх пропозицій суттєво відрізнятиметься.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.