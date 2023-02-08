Тарифы на газ — какие цены в феврале у газопоставщиков

Самое высокое предложение в 28,99 грн от компании "СвітлоГаз"

В Украине около 98% потребителей газа получают ресурс по фиксированной цене в 7,96 грн за один кубометр газа от "Нафтогаза", что уберегает от стремительных колебаний стоимости на европейских рынках. Однако остальные пользуются услугами девяти газопоставщиков, тариф которых колеблется от 7,80 до 28,99 грн.

О том, какие цены предлагают украинцам в феврале, сообщает профильное издание "Газправда".

Какие тарифы на газ в феврале

По данным мониторинга, самое высокое предложение в 28,99 грн за один кубометр газа у компании "СветГаз", а самое низкое в 7,80 — в "Эру людям" и "ETG.UA". Также ряд газопоставщиков предлагают тариф ниже 8 грн за один кубометр.

Тарифы ниже 8 гривен за один куб.м.:

"Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр газа;

"Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр газа;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газа;

"Полтавагаз Сбыт" —7,99 грн за кубометр газа;

"Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр газа.

Увеличатся ли тарифы

В Украине заморожены тарифы на период военного времени на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);

услуги по снабжению тепловой энергии, снабжению горячей водой.

Если у домохозяйства годовой контракт на "голубое топливо", то предусмотренный в нем тариф будет действовать в течение всего периода военного положения и еще полгода после его завершения. Однако в налоговом комитете Верховной Рады заявили, что после отопительного сезона тарифы на природный газ могут быть пересмотрены, ведь они неоправданно низкие.

Напомним, Национализированная "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Стоимость "голубого топлива" среди всех предложений будет существенно отличаться.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.