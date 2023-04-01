У Фінляндії можна оформити заявку на соціальні виплати українською

Інститут соціального страхування Фінляндії розмістив на сайті найбільш розповсюджені форми заявок

Інститут соціального страхування Фінляндії Kela оприлюднив кілька форм заявок на отримання допомоги українською мовою.

У Kela зазначають, що українці-біженці з постійною пропискою у муніципалітетах можуть отримувати більшість з понад 70 соціальних виплат, які доступні постійним жителям Фінляндії. Про це пише видання Yle.

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Які заявки можна оформити українською?

На сайті Kela оприлюднили першу спеціальну форму UA 1ukr (siirryt toiseen palveluun) для осіб зі статусом тимчасового захисту. За допомогою неї можна подати заявку одразу на дві послуги — оформлення картки Kela та отримання щомісячної допомоги на дитину (lapsilisä).

Також на сайті Kela доступна форма для застави на житло TO 2ukr (siirryt toiseen palveluun), а також для щомісячної допомоги на оплату житла АТ 1ukr (siirryt toiseen palveluun).

Доступна також заявка на базову соціальну допомогу TO 1ukr (siirryt toiseen palveluun), за допомогою якої людина без доходів або з незначними доходами може отримувати щомісячну виплату, обсяг якої різниться залежно від складу родини. Так, наприклад, сума соціальної допомоги від Kela для особи без доходу, яка живе сама і не має дітей, у 2023 році становить 555,11 євро на місяць.

Усі форми можна шукати у загальному пошуку (siirryt toiseen palveluun) заявок Kela (lomakeet). Пошук заявок українською мовою працює із введенням українських літер, наприклад, "Заявка", по кодах форм пошук не працює.

Хто може отримати соціальні виплати у Фіндяндії?

Допомогу від Kela можуть отримати усі працевлаштовані українці. Навіть ті, хто не прожив у Фінляндії рік. Основна вимога — мати зарплату не менше 800,02 євро на місяць. Також підтримку від Kela можуть отримати родини з вагітними жінками чи маленькими дітьми, або самотні працевлаштовані матері чи вагітні жінки.

Нагадаємо, Фінляндія може отримати запрошення від Генсека НАТО на членство найближчими днями. У цьому впевнений міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто.