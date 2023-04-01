В Финляндии можно оформить заявку на социальные выплаты на украинском

Институт социального страхования Финляндии разместил на сайте наиболее распространенные формы заявок

Институт социального страхования Финляндии Kela обнародовал несколько форм заявок на получение помощи на украинском языке.

В Kela отмечают, что украинцы-беженцы с постоянной пропиской в муниципалитетах могут получать больше социальных выплат. Об этом пишет издание Yle.

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Какие заявки можно оформить на украинском?

На сайте Kela обнародовали первую специальную форму UA 1ukr (siirryt toiseen palveluun) для лиц со статусом временной защиты. С помощью нее можно подать заявку сразу на две услуги — оформление карты Kela и получение ежемесячного пособия на ребенка (lapsilisä).

Также на сайте Kela доступна форма для залога на жилье TO 2ukr (siirryt toiseen palveluun), а также для ежемесячного пособия на оплату жилья АО 1ukr (siirryt toiseen palveluun).

Доступна также заявка на базовую социальную помощь TO 1ukr (siirryt toiseen palveluun), посредством которой человек без доходов или с незначительными доходами может получать ежемесячную выплату, размер которой зависит от состава семьи. Так, например, сумма социальной помощи от Kela для одиноких людей без дохода и не имеющих детей в 2023 году составляет 555,11 евро в месяц.

Все формы можно искать в общем поиске заявок Kela (lomakeet). Поиск заявок на украинском языке работает с введением украинских букв, например "Заявка", по кодам форм поиск не работает.

Кто может получить социальные выплаты в Финляндии?

Помощь от Kela могут получить все трудоустроенные украинцы. Даже те, кто не прожил в Финляндии год. Основное требование — иметь зарплату не менее 800,02 евро в месяц. Также поддержку от Kela могут получить семьи с беременными женщинами или маленькими детьми или одинокие трудоустроенные матери или беременные женщины.

Напомним, Финляндия может получить приглашение от Генсека НАТО на членство в ближайшие дни. В этом уверен министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.