Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Коммунальные услуги arrow В Финляндии можно оформить заявку на социальные выплаты на украинском arrow

В Финляндии можно оформить заявку на социальные выплаты на украинском

1 апреля 2023 19:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Институт социального страхования Финляндии разместил на сайте наиболее распространенные формы заявок
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Институт социального страхования Финляндии Kela обнародовал несколько форм заявок на получение помощи на украинском языке.

В Kela отмечают, что украинцы-беженцы с постоянной пропиской в муниципалитетах могут получать больше социальных выплат. Об этом пишет издание Yle.

Читайте также:

Какие заявки можно оформить на украинском?

На сайте Kela обнародовали первую специальную форму UA 1ukr (siirryt toiseen palveluun) для лиц со статусом временной защиты. С помощью нее можно подать заявку сразу на две услуги  — оформление карты Kela и получение ежемесячного пособия на ребенка (lapsilisä).

Также на сайте Kela доступна форма для залога на жилье TO 2ukr (siirryt toiseen palveluun), а также для ежемесячного пособия на оплату жилья АО 1ukr (siirryt toiseen palveluun).

Доступна также заявка на базовую социальную помощь TO 1ukr (siirryt toiseen palveluun), посредством которой человек без доходов или с незначительными доходами может получать ежемесячную выплату, размер которой зависит от состава семьи. Так, например, сумма социальной помощи от Kela для одиноких людей без дохода и не имеющих детей в 2023 году составляет 555,11 евро в месяц.

Все формы можно искать в общем поиске заявок Kela (lomakeet). Поиск заявок на украинском языке работает с введением украинских букв, например "Заявка", по кодам форм поиск не работает.

Кто может получить социальные выплаты в Финляндии?

Помощь от Kela могут получить все трудоустроенные украинцы. Даже те, кто не прожил в Финляндии год. Основное требование  — иметь зарплату не менее 800,02 евро в месяц. Также поддержку от Kela могут получить семьи с беременными женщинами или маленькими детьми или одинокие трудоустроенные матери или беременные женщины.

Напомним, Финляндия может получить приглашение от Генсека НАТО на членство в ближайшие дни. В этом уверен министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB