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Українцям пояснили, чи не залишаться без газу в разі тривалого відключення світла

9 лютого 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Газопостачання в Україні — чи вимикатимуть подачу газу при тривалому відключенні світла
Газ буде надійним джерелом енергії за відсутності електроенергії, однак не для всіх
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні у разі часткового чи повного блекауту в енергосистемі газопостачання у будинках не припинятиметься. Газ залишиться надійним джерелом енергії за відсутності електроенергії, однак не для всіх.

Про це йдеться на сайті профільного видання "ГазПравда".

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Як працює газорозподільна система

Як зазначили фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) та АТ "Київоблгаз", українська газорозподільна система дозволяє ефективно працювати навіть під час відключення електроенергії.

"Наші мережі не мають власних компресорів для підтримки або підвищення тиску, які б залежали від наявності електрики. Від коротко- або середньострокових відключень не постраждає навіть система обліку газу, оскільки передбачене її живлення від акумуляторів", — зазначають вони.

Фахівцям компанії під час відключення електропостачання доводиться вживати додаткових заходів для контролю роботи електрохімічного захисту. Споживачам "блакитного палива" у разі відсутності електрики відключення газу не загрожує.

Хто залишиться без газу

При цьому деякі громадяни залишаться без газопостачання у разі перебоїв в електропостачанні.

"Від електроенергії залежать ті споживачі газу, у яких встановлене сучасне газове обладнання — наприклад, газові котли. Для них потрібне живлення, адже має працювати автоматика, подача газу, насос. Старі котли працюватимуть. На плитах газ також буде", — додають спеціалісти.

Які зараз тарифи на газ

В країні близько 98% споживачів природного газу одержують ресурс за фіксованою ціною у 7,96 грн за один кубометр газу від "Нафтогазу", що уберігає від стрімких коливань вартості на європейських ринках. Решта користується послугами дев'яти газопостачальників, тариф яких коливається від 7,80 до 28,99 грн.

Зокрема, тарифи нижчі 8 гривень за один кубометр надають такі компанії:

  • "Еру Людям" — 7,70 грн за кубометр газу;
  • "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр газу;
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газу;
  • "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн за кубометр газу;
  • "Енерджі Трейд Груп" — 7,79 грн за кубометр газу.

Нагадаємо, що в Україні мораторій через війну на законодавчому рівні забороняє підвищувати вартість тепла, гарячої води та вартість розподілу природного газу. Тож, основні тарифи для населення протягом опалювального сезону не підвищуватимуться.

Також у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому в "особистих кабінетах" клієнтів розходиться інформація про споживання газу із переданою споживачами. Клієнти скаржаться, що цифри завищено удвічі.

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