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Украинцам объяснили, не останутся ли без газа при длительном отключении света

9 февраля 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Газоснабжение в Украине — будут ли выключать подачу газа при длительном отключении света
Газ будет надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в случае частичного или полного блэкаута в энергосистеме газоснабжение в домах не будет прекращаться. Газ останется надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех.

Об этом говорится на сайте профильного издания "ГазПравда".

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Как работает газораспределительная система

Как отметили специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" (Газсети) и АО "Киевоблгаз", украинская газораспределительная система позволяет эффективно работать даже при отключении электроэнергии.

"У наших сетей нет собственных компрессоров для поддержки или повышения давления, которые бы зависели от наличия электричества. От кратко- или среднесрочных отключений не пострадает даже система учета газа, поскольку предусмотрено его питание от аккумуляторов", — отмечают они.

Специалистам компании при отключении электроснабжения приходится принимать дополнительные меры для контроля работы электрохимической защиты. Потребителям "голубого топлива" в случае отсутствия электричества отключение газа не грозит.

Кто останется без газа

При этом некоторые граждане останутся без газоснабжения при перебоях в электроснабжении.

"От электроэнергии зависят те потребители газа, у которых установлено современное газовое оборудование — например газовые котлы. Для них нужно питание, ведь должна работать автоматика, подача газа, насос. Старые котлы будут работать. На плитах газ также будет", — добавляют специалисты.

Какие сейчас тарифы на газ

В стране около 98% потребителей природного газа получают ресурс по фиксированной цене в 7,96 грн за один кубометр газа от "Нафтогаза", что уберегает от стремительных колебаний стоимости на европейских рынках. Остальные пользуются услугами девяти газопоставщиков, тариф которых колеблется от 7,80 до 28,99 грн.

В частности, тарифы ниже 8 гривен за один кубометр предоставляют следующие компании:

  • "Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр газа;
  • "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр газа;
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газа;
  • "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн за кубометр газа;
  • "Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр газа.

Напомним, что в Украине мораторий из-за войны на законодательном уровне запрещает повышать стоимость тепла, горячей воды и стоимость распределения природного газа. Основные тарифы для населения в течение отопительного сезона не будут повышаться.

Также в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в "личных кабинетах" клиентов расходится информация о потреблении газа с переданной потребителями. Клиенты жалуются, что цифры завышены вдвое.

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