Газоснабжение в Украине — будут ли выключать подачу газа при длительном отключении света

Украинцам объяснили, не останутся ли без газа при длительном отключении света
В Украине в случае частичного или полного блэкаута в энергосистеме газоснабжение в домах не будет прекращаться. Газ останется надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех.
Об этом говорится на сайте профильного издания "ГазПравда".
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Как работает газораспределительная система
Как отметили специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" (Газсети) и АО "Киевоблгаз", украинская газораспределительная система позволяет эффективно работать даже при отключении электроэнергии.
"У наших сетей нет собственных компрессоров для поддержки или повышения давления, которые бы зависели от наличия электричества. От кратко- или среднесрочных отключений не пострадает даже система учета газа, поскольку предусмотрено его питание от аккумуляторов", — отмечают они.
Специалистам компании при отключении электроснабжения приходится принимать дополнительные меры для контроля работы электрохимической защиты. Потребителям "голубого топлива" в случае отсутствия электричества отключение газа не грозит.
Кто останется без газа
При этом некоторые граждане останутся без газоснабжения при перебоях в электроснабжении.
"От электроэнергии зависят те потребители газа, у которых установлено современное газовое оборудование — например газовые котлы. Для них нужно питание, ведь должна работать автоматика, подача газа, насос. Старые котлы будут работать. На плитах газ также будет", — добавляют специалисты.
Какие сейчас тарифы на газ
В стране около 98% потребителей природного газа получают ресурс по фиксированной цене в 7,96 грн за один кубометр газа от "Нафтогаза", что уберегает от стремительных колебаний стоимости на европейских рынках. Остальные пользуются услугами девяти газопоставщиков, тариф которых колеблется от 7,80 до 28,99 грн.
В частности, тарифы ниже 8 гривен за один кубометр предоставляют следующие компании:
- "Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр газа;
- "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр газа;
- "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газа;
- "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн за кубометр газа;
- "Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр газа.
Напомним, что в Украине мораторий из-за войны на законодательном уровне запрещает повышать стоимость тепла, горячей воды и стоимость распределения природного газа. Основные тарифы для населения в течение отопительного сезона не будут повышаться.
Также в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в "личных кабинетах" клиентов расходится информация о потреблении газа с переданной потребителями. Клиенты жалуются, что цифры завышены вдвое.