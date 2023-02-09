Газоснабжение в Украине — будут ли выключать подачу газа при длительном отключении света

Газ будет надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех

В Украине в случае частичного или полного блэкаута в энергосистеме газоснабжение в домах не будет прекращаться. Газ останется надежным источником энергии при отсутствии электроэнергии, но не для всех.

Об этом говорится на сайте профильного издания "ГазПравда".

Как работает газораспределительная система

Как отметили специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" (Газсети) и АО "Киевоблгаз", украинская газораспределительная система позволяет эффективно работать даже при отключении электроэнергии.

"У наших сетей нет собственных компрессоров для поддержки или повышения давления, которые бы зависели от наличия электричества. От кратко- или среднесрочных отключений не пострадает даже система учета газа, поскольку предусмотрено его питание от аккумуляторов", — отмечают они.

Специалистам компании при отключении электроснабжения приходится принимать дополнительные меры для контроля работы электрохимической защиты. Потребителям "голубого топлива" в случае отсутствия электричества отключение газа не грозит.

Кто останется без газа

При этом некоторые граждане останутся без газоснабжения при перебоях в электроснабжении.

"От электроэнергии зависят те потребители газа, у которых установлено современное газовое оборудование — например газовые котлы. Для них нужно питание, ведь должна работать автоматика, подача газа, насос. Старые котлы будут работать. На плитах газ также будет", — добавляют специалисты.

Какие сейчас тарифы на газ

В стране около 98% потребителей природного газа получают ресурс по фиксированной цене в 7,96 грн за один кубометр газа от "Нафтогаза", что уберегает от стремительных колебаний стоимости на европейских рынках. Остальные пользуются услугами девяти газопоставщиков, тариф которых колеблется от 7,80 до 28,99 грн.

В частности, тарифы ниже 8 гривен за один кубометр предоставляют следующие компании:

"Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр газа;

"Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр газа;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газа;

"Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн за кубометр газа;

"Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр газа.

Напомним, что в Украине мораторий из-за войны на законодательном уровне запрещает повышать стоимость тепла, горячей воды и стоимость распределения природного газа. Основные тарифы для населения в течение отопительного сезона не будут повышаться.

Также в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в "личных кабинетах" клиентов расходится информация о потреблении газа с переданной потребителями. Клиенты жалуются, что цифры завышены вдвое.